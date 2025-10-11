宗馥莉辭任娃哈哈董事長　將經營「娃小宗」　叔叔：水軍害了她

據內媒報道，宗馥莉已於9月12日向娃哈哈集團有限公司辭去法定代表人、董事及董事長等相關職務並已通過集團股東會和董事會的相關程序。而娃哈哈方面證實，「宗馥莉辭職屬實。」



宗馥莉。（VCG）

有消息人士表示，宗馥莉此今次辭職，是因為商標使用「不合規」，宗馥莉決定經營自己的品牌「娃小宗」。

據天眼查顯示，宗馥莉名下關聯210多間企業，其中200多間為存續或開業狀態，包括娃哈哈商業股份有限公司、杭州娃哈哈集團有限公司等，宗馥莉在上述企業中分別擔任董事長、總經理等職務，並持有10多間企業股份。

而目前，宗馥莉仍為娃哈哈集團第二大股東。

此前，一份《關於開展2026銷售年度經銷商溝通工作的通知》顯示，自娃哈哈集團創始人離世後，公司一直努力推進解決各項歷史相關遺留問題，為維護「娃哈哈」品牌使用的合規性，公司決定從2026年新的銷售年度起，更換使用新品牌「娃小宗」。

娃哈哈礦泉水。（VCG）

對於宗馥莉辭職，宗馥莉的叔叔宗澤後周六（10月11日）在社交平台發文稱，「她最大的問題是：接班娃哈哈不應該考慮如何做大規模，如何賺錢，如何大刀闊斧改變現狀。她首先要考慮是如何做好事，做慈善。讓所有人都認可你，在這個過程中你可以發現很多問題，也可以發現很多人才，自然而然讓大多數人認可你的接班。她卻反其道而行之，火力四開，鋒芒畢露，應了古語：剛易折。」

宗澤後還稱是「水軍害了宗馥莉」，「管網友或者水軍把我罵翻天，但事實上都是這些人害了她，使她越走越遠，已經無法回頭了。不得不說在我們宗家下一代里她算是出類拔萃的，但是對博大精深的中國文化了解太少，過去說要德藝雙修才能成正果，還是欠缺了一些。德也沒修成。」

另據《每日經濟新聞》報道，周五（10月10日），娃哈哈集團召開董事會，除了通過宗馥莉辭職事項外，還任命許思敏為娃哈哈集團總經理，董事長職務空缺。