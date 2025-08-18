宗馥莉「去娃哈哈化」　利潤轉移國資被邊緣化　淘寶網店悄悄改名

內地飲品巨頭娃哈哈集團在創辦人宗慶後離世後，陷入接班、股權和經營權的多重風波。近月來，國資、宗家後人與高層的角力持續升溫，娃哈哈龐大的企業網絡亦被揭出「去娃哈哈化」的走向，令國有股東的實際利益被邊緣化，經營架構愈趨複雜。



2017年01月12日，浙江省杭州市，娃哈哈集團董事長宗慶後、宏勝飲料集團有限公司總裁宗馥莉父女倆聯袂出席2016「風雲浙商」頒獎晚會。

《經濟參考報》此前曾報道稱，宗慶後去世後，娃哈哈集團（下稱「娃哈哈」）一系列舉措引發外界關注，包括商標申請轉讓、多地加工廠停產、尋求同行代工及推出新品牌。部份前高管直言，龐大的娃哈哈體系正在逐步走上一條「去娃哈哈化」的道路，國資作為第一大股東，實際上已難掌控集團核心利益。

2024年起，不少娃哈哈加工廠相繼停產，員工更因安置問題發起維權。《經濟參考報》統計，自宗慶後去世以來，已有逾15家企業停工，其中多數與娃哈哈前高管杜建英有股權關聯。同時，娃哈哈亦大規模使用代工，包括今麥郎、中富、宏全、新疆冰西域等，並多次爆出質量爭議。

與此同時，宗馥莉控制的宏勝飲料集團（下稱「宏勝」）持續擴張投資，在廣東河源、武漢等地新建工廠，並接管娃哈哈大部份人事。自2024年起，集團員工被要求轉簽至宏勝，否則將面臨獎金縮減甚至停發工資。多位員工透露：「如果不和宏勝集團簽訂勞動合同，2024年年底獎金將大幅降低，同時將少發或停發工資。」

知情人士形容，宏勝透過掌控銷售渠道和代工業務，獲取了娃哈哈產品的大部份利潤，「這是典型的『窮廟富和尚』，涉嫌國有資產流失」。

截至2022年底，境內「娃哈哈系」總資產為370.47億元，營收512.02億元，淨利潤47.67億元；而國資為第一大股東的娃哈哈集團僅佔總資產15.67%，營收僅佔2.74%，淨利潤僅0.39%。

商標轉移遇阻 國資權益多年「懸空」

宗馥莉今年初曾嘗試將「娃哈哈」系列387件商標轉移至其控股的杭州娃哈哈食品有限公司，但未經股東會與國資方同意，最終被及時制止。其後宏勝另行申請「娃小哈」「宗小哈」商標，並聲稱將推出新品牌，被外界解讀為「去娃哈哈化」的重要一步。

其他山寨商標：左邊為正版「娃哈哈」瓶裝水，右邊為山寨「娃啥啥」純淨水。（微博影片截圖）

此外，娃哈哈改制以來，國資股東的權益一直處於「懸空」狀態。1999年改制時，國資本應收取的股權轉讓款並未實際到賬，往後多年分紅亦未獲發放。據持股會員工回憶，改制後管理層與職工分紅每股不低於0.8元，「身為第一大股東的上城文商旅（持有2.42億股），每年應分紅約2億元，但國有股東實際上一分未得」。

宗慶後去世一年後，繼承問題進一步浮出水面。7月中旬，3人自稱為宗慶後子女，於香港及杭州起訴宗馥莉，要求凍結其名下滙豐帳戶18億美元資產，並挑戰其繼承娃哈哈29.4%股權的合法性。杭州市上城區財政局也曾表示，已成立專班處理相關問題。

值得注意的是，上城區國資局曾與宗馥莉洽談轉讓46%國資股權，但因價格分歧擱置；市場更傳出3私生子女的母親杜建英有意收購國資股權，藉此取得控股權。

香港法院：凍結17.9億美元資產

爭產風波更延伸至香港法院。8月1日，宗馥莉三名同父異母弟妹在港申請禁制令，禁止宗馥莉動用建浩創投有限公司在滙豐銀行的戶口資產，金額高達17.9億美元。

三名原告聲稱持有宗慶後的手寫指示，顯示其父曾允諾為他們各自設立7億美元信託，惟宗馥莉未履行承諾。宗馥莉則表示不承認該文件，並強調已有誠意討論信託條款。高院法官最終裁定案件具爭議性，頒下非正審禁制令，直至內地法院有裁決。

娃哈哈天貓旗艦店改名

除了實體經營與股權糾紛，娃哈哈線上渠道亦生變。8月16日，《金融界》報道指，淘寶天貓「娃哈哈官方旗艦店」已變更為「同源康食品專營店」，由杜建英控制的三捷投資集團持股公司運營。

該店舖客服向媒體表示，之前確實作為娃哈哈天貓旗艦店存在，但現在店舖名稱和運營都是獨立的；店舖正在重新調整，後續會重新上架。該店舖內目前已沒有娃哈哈產品。

另店舖家「娃哈哈旗艦店」仍在營運，背後是杭州恒意電子商務有限公司，該公司背後則是由宗馥莉店舖控制的宏勝飲料集團有限公司。截至目前，娃哈哈暫未回覆相關查詢。