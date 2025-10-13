習近平出席全球婦女峰會並講話　將再向聯合國婦女署捐1000萬美元

《新華社》消息，10月13日上午，中國國家主席習近平在北京國家會議中心出席全球婦女峰會開幕式並發表主旨講話。



10月13日上午，國家主席習近平在北京國家會議中心出席全球婦女峰會開幕式並發表主旨講話。（新華社）

習近平發表題為《弘揚北京世婦會精神 加速婦女全面發展新進程》的主旨講話。

習近平指出，婦女是人類文明的重要創造者、推動者、傳承者，推進婦女事業發展是國際社會的共同責任。30年前，北京世婦會確立「以行動謀求平等、發展與和平」的崇高目標，通過了具有里程碑意義的《北京宣言》和《行動綱領》，將性別平等刻入時代議程，激勵全世界的人們為之接續奮鬥。30年來，在北京世婦會精神指引下，全球婦女事業蓬勃發展，為人類文明進步增添了亮麗色彩。追求男女平等已經成為國際社會普遍共識，婦女賦權取得顯著進步，女性受教育水平不斷提高，在經濟、政治、文化、社會生活中發揮着更加重要的作用。一大批傑出女性走上國際舞台，演繹精彩人生、貢獻智慧力量。

習近平強調，當前，婦女全面發展仍然面臨複雜挑戰，實現男女平等任重道遠。展望未來，各方要重溫北京世婦會初心，為加速婦女全面發展新進程凝聚更廣泛共識、開闢更廣闊道路、採取更務實行動。習近平提出4點建議：

第一，共同營造有利於婦女成長發展的良好環境。要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，維護世界和平。加強對戰亂衝突、貧困災害地區婦女和女童的保護。健全和完善反暴力機制，堅決打擊針對婦女的一切形式的暴力行為。

第二，共同培育推動婦女事業高質量發展的強勁動能。要着力解決全球婦女發展不平衡不充分問題，讓全體婦女共享經濟全球化成果。以科技創新賦能婦女事業高質量發展，努力讓廣大婦女在世界現代化的大潮中人生出彩、夢想成真。

第三，共同構建保障婦女權益的治理格局。要完善制度和法律，讓更多優質的健康和教育資源惠及所有婦女，努力讓廣大婦女更加全面公平地享有各項權利。營造包容和諧的社會環境，拓寬婦女參政議政渠道，支持婦女廣泛參與國家和社會治理，使性別平等真正內化為全社會的文明共識和行為準則。

第四，共同書寫促進全球婦女合作的嶄新篇章。要支持婦女擔當時代責任，深度參與全球治理，共享治理成果。支持聯合國發揮核心作用，更多關注發展中國家婦女需求，為各國婦女搭建寬廣的合作平台，推動形成美美與共的生動局面。

習近平指出，中國堅持將婦女事業融入中國式現代化宏闊實踐，婦女事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，中國婦女在經濟社會發展中真正發揮着「半邊天」作用。中國積極以自身發展為全球婦女事業提供機遇和保障，推動國際婦女交流合作。未來5年，中方將再向聯合國婦女署捐款1000萬美元；提供1億美元全球發展和南南合作基金額度，同國際組織合作實施促進婦女和女童發展合作項目；在民生發展領域援助1000個「小而美」項目；邀請5萬名婦女來華交流研修；設立「全球婦女能力建設中心」，合作培養更多女性傑出人才。

習近平最後強調，站在新的歷史起點上，中方願同各方一道，傳承和弘揚北京世婦會精神，朝着構建人類命運共同體的目標，加速婦女全面發展新進程，共同創造人類更加美好的未來。