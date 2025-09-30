習近平《求是》刊文：中華民族共同體是人心所向、大勢所趨

中共總書記、國家主席習近平將在10月1日出版的第19期《求是》雜誌發表文章《中華民族共同體的形成和發展是人心所向、大勢所趨、歷史必然》。這是習近平2024年9月27日在全國民族團結進步表彰大會上講話的一部分。



圖為9月24日晚，慶祝新疆維吾爾自治區成立70周年文藝晚會《美麗新疆》在烏魯木齊文化中心大劇院舉行。（新華社）

文章強調，中華民族是有着五千多年文明史的偉大民族。中國各民族共同開拓了祖國的遼闊疆域，共同締造了統一的多民族國家，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文化，共同培育了偉大的民族精神。

文章指出，中華民族共同體的形成和發展是人心所向、大勢所趨、歷史必然。各民族血脈相融，是中華民族共同體形成和發展的歷史根基。中華民族是各民族長期交往交流交融的結果，各民族只有不斷團結融合、自覺融入中華民族大家庭，才能擁有更美好的未來。各民族信念相同，是中華民族締造統一的多民族國家的內生動力。「我們統一的多民族國家是由各民族共同締造的，也必須由各民族共同維護、鞏固和發展。」

文章稱，各民族文化相通，是中華民族鑄就多元一體文明格局的文化基因。燦爛的中華文化是各民族共同創造的，鑄就社會主義文化新輝煌必須不斷增強對中華文化的認同，不斷增進各民族文化互鑒融通。各民族經濟相依，是中華民族構建統一經濟體的強大力量。各地區各民族只有不斷融入國家發展大局、加強經濟交流合作，才能更好推動國家經濟繁榮、更好實現自身經濟發展。各民族情感相親，是中華民族一家親的堅強紐帶。各族人民都要倍加珍惜、不斷鞏固和發展平等團結互助和諧的社會主義民族關系，不斷夯實中華民族共同體建設的人心基礎。

文章強調，五千多年中華文明所孕育的偉大祖國、偉大民族，永遠是全體中華兒女最深沉、最持久的情感所繫。在這片遼闊、美麗、富饒的土地上，各族人民都有一個共同家園，就是中國；都有一個共同身份，就是中華民族；都有一個共同名字，就是中國人；都有一個共同夢想，就是實現中華民族偉大復興。