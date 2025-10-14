中國發佈首份城市綜合發展指數報告 北京深圳上海居前三
撰文：盛昀
出版：更新：
據《央視新聞》，10月13日，中國首份《城市綜合發展指數報告（2025年）》發佈。綜合評估結果顯示：中國城市高質量可持續發展呈現「頭部引領、整體向好」的良好態勢。北京、深圳、上海位居綜合排名前三。
綜合評估結果顯示：中國城市高質量可持續發展呈現「頭部引領、整體向好」的良好態勢。北京、深圳、上海分別以85.1分、82.5分、81.4分位居綜合排名前三，杭州、濟南、天津、廣州、南京、成都、武漢躋身前十，這些城市在多維度發展中展現出強勁綜合實力。
創新城市測度，北京、深圳、上海領跑，技術創新力與成果轉化力表現優異。
美麗城市測度，貴陽、長沙、深圳表現亮眼，水體潔淨度高、人居環境整潔，生態優勢更加凸顯。
智慧城市測度，北京、上海、武漢優勢明顯，政務服務 「一網通辦」 普及，5G基站等新型基礎設施建設紮實，數字賦能讓城市服務更便捷、治理更精準。
報告首次構建了銜接聯合國2030年可持續發展目標（SDGs）與中國城市工作最新國家政策的綜合性評價體系，通過90項實操指標對36個國內主要城市開展評估，為城市治理提供了科學依據。
