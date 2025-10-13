重慶女子持刀行兇致1死　警方：因離婚糾紛遷怒丈夫親人

10月11日，重慶九龍坡區馬王三村菜市場附近發生兇殺案，一名女子因離婚糾紛遷怒丈夫親人，持刀殺害丈夫的外甥女。兇手已被警方依法刑事拘留。



《瀟湘晨報》報道，事發地附近一名商家稱，10月11日，行兇者持刀砍殺一間酒行的女子，後者當場死亡。事發後，行兇者沒有離開，警方到場後將她帶走。

持刀行凶。（視覺中國）

該商家稱，行兇者並非本地人，與酒行老闆在網上相識，兩人是夫妻關係。酒行去年開業，兩人婚後關係出現問題，且疑似存在經濟糾葛。

商家又稱，印象中行兇者為人有禮，「但也有人說感覺她精神不太正常。發生這樣的事情是很惋惜的」。遇害者應該是酒行老闆的後輩，但不清楚當日為何遇害，「她（行兇女子）應該是來找她老公，但她老公一直躲著不見她」。

重慶九龍坡區馬王三村菜市場。（百度地圖）

10月13日，重慶市公安局九龍坡區分局發布警情通報。

據通報，10月11日傍晚6時許，九龍坡區馬王三村農貿市場發生一宗刑事案件，一女子持刀行兇致人死亡。民警接報趕場，拘捕39歲疑犯唐某。經初步調查，唐某因與47歲丈夫申某離婚糾紛，遷怒申某親人。案發當日，唐與申某27歲的外甥女楊某發生爭執，並殺害對方。唐某已被依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。