26歲男鐵錘砸路人致1死6傷　經鑑定患精神分裂：想通過殺人被判刑

今年4月15日，患有精神分裂的26歲楊某某在廣東韶關曲江區人民醫院附近店舖，持木把鐵錘砸向多人，造成1死6傷。經鑑定，楊某某案發時精神狀態處於發病期，被評定為限定刑事責任能力。

韶關市檢察院以楊某某涉嫌故意殺人罪、搶劫罪提起公訴。該案一審於9月5日在韶關市中級法院開庭審理，未當庭宣判。



《瀟湘晨報》報道，起訴書顯示，楊某某是河南人，在2024年4月，其父親曾將其送至河南省精神病醫院治療。楊某某認為是誤診，產生了通過殺人被判刑的想法。2025年3月，楊某某自殺導致其前臂皮膚潰爛，至廣東韶關曲江區人民醫院接受治療，期間再次產生通過殺人被判刑的想法，並開始尋找作案時機。

在行兇前，楊某某連續兩天散步至曲江區人民醫院附近的鋼材店和便利店踩點，並發現可用於作案的水果刀和鐵錘。

鐵錘。（視覺中國）

4月15日下午3時50分許，楊某某走到鋼材店，拿起放在店內的木把鐵錘砸向老闆及一名顧客，之後跑到另一水泥直銷部砸傷路人，並衝向一彩票店門口打撲克牌的人群，撲倒婦人廖某某後，騎在她身上多次用鐵錘砸其頭部，導致對方頭部嚴重受傷當場死亡。

楊某某隨後繼續用鐵錘砸向多名路人，欲在建材店搶錢致店員受傷。期間有人阻止他行兇，致其右手受傷鐵錘脫落。下午4時02分，楊某某跑到提前踩點的便利店，拿起一把水果刀準備繼續行兇時，被警方當場制止並拘捕。

經鑑定，廖某某是因金屬鈍器打擊導致顱腦損傷死亡，另有一名路人輕傷一級，一名路人輕傷二級，鋼材店老闆、顧客，水泥直銷部門口路人和被搶劫建材店店員4人及楊某某本人有輕微傷。此外，楊某某患有精神分裂症，案發時精神狀態處於發病期，被評定為限定刑事責任能力。

遇害者廖某某生前與女兒胡女士的合照。（瀟湘晨報）

遇害者廖某某的女兒胡女士介紹，母親基本每天都會去事發的彩票店，和附近鄰居聊天打牌，打發時間，「我在庭上聽他們講，我母親頭骨上直接能夠數出來的，也就是說敲碎敲變形的傷口就有七個。我媽媽的手背也是粉碎性骨折，推測她可能是當時用手去護了頭」。

胡女士稱，一審開庭時，楊某某只有一名親戚從河南趕來出庭，其母早已去世，其父則在福建務工，「他爸爸明確跟警方說這個兒子他不管了」。而楊某某之所以會出現在韶關曲江區，可能是因為他姑姑在當地工作。

事發後，無論是廖某某的後事相關費用，抑或其他傷者的治療費用，都是各自自行墊付。警方查過楊某某的財產，「賬戶上都是幾十塊、幾毛錢那種」。

胡女士提到，一審庭審期間，楊某某最讓她印象最深刻的一句話，「是他說他會坐完牢出來打工賠償的。他說自己不是故意殺人，是過失殺人」。她無法接受此解釋，「他的親戚還說他很慘，從小就沒了媽媽，希望能得到我們的諒解。那我呢，我的媽媽呢？」

一審未當庭宣判。庭後，胡女士和4名傷者提交請願書，認為楊某某庭審時無悔過表現，態度冷漠，稱不接受刑事附帶民事賠償，懇請對其從重從嚴處罰。