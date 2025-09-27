19歲女生兩孩後遭丈夫殺害　母親：最後一次聯繫時她說想回家

山東濟寧一名19歲女子劉某被丈夫楊某殺害，留下一個女兒和兩個月大的兒子。事發後，楊某已經被警方拘留。網民則認為這是「一場早婚早育釀成的悲劇」，有網民難過表示，「19歲也還只是個孩子。」



死者劉某的親屬時麗（化名）表示，劉某是河南平頂山人，今年19歲，初中畢業後未再上學。楊某是山東濟寧人，今年20歲。兩人在網絡上相識後走到一起。「當初她父母極力反對兩人在一起，但是她離家出走了。」

19歲女子劉某被丈夫楊某殺害，留下一個女兒和兩個月大的兒子。（網絡圖片）

時麗說，當父母找到劉某時，發現劉某已經懷孕，之後男方楊某和父母上門提親，並給了10萬元彩禮。雙方後來舉行婚禮，但因未到法定結婚年齡，兩人並未辦理結婚登記。

婚後，劉某隨楊某在山東生活，與娘家聯繫不多。劉某母親說，她與女兒最後一次聯繫是在女兒生二胎之前。「當時她說兩人吵架了，說想回娘家。」劉某母親說，不過女兒後來也並未回家。

時麗表示，根據警方對家屬的講述，事發24日凌晨，當時劉某和楊某兩人因瑣事發生口角，後楊某持刀捅向劉某，導致劉某死亡。劉某母親發給記者的通話記錄截圖顯示，24日早晨，她接到派出所打來的電話。她隨後動身，從平頂山出發，在當天17時左右來到案發地派出所。

根據警方對家屬的講述，事發24日凌晨，當時劉某和楊某兩人因瑣事發生口角，後楊某持刀捅向劉某，導致劉某死亡。（示意圖／資料圖片）

9月25日，家屬在殯儀館見到劉某的遺體。殯儀館工作人員不願受訪，稱事件涉及刑事案件，不便透露。

據了解，劉某和楊某育有一兒一女，小兒子才剛出生2個多月。男方楊某的一位親屬指出，平時沒見兩人有很大的矛盾。