內地開啟eSIM商用時代　三大運營商均開通！已有數十萬人預約

內地正式開啟eSIM商用時代，周一（10月13日），三大電訊運營商中國聯通、中國移動、中國電信啟動預約，以中國移動為例，4個小時就吸引逾15萬人排隊。



內地正式開啟eSIM商用時代。（紅星新聞）

10月13日，中國聯通、中國移動先後官宣，已正式獲得開展eSIM手機運營服務商用試驗的批復。

中國聯通稱，eSIM技術以高安全性、穩定性及運營商靈活切換等優勢，為用戶帶來「免插卡激活、多設備協同、全球無縫漫遊」的便捷體驗，同時推動個人終端向「輕量化、多模態」演進。

中國移動表示，廣大用戶可前往中國移動營業廳辦理eSIM手機業務，具體可登錄中國移動App查詢辦理網點信息。

另外，中國電信獲得工信部eSIM手機商用試驗批復許可，eSIM手機業務在國內31個省區市正式上市銷售。中國電信在商用試驗期間暫不開放線上方式辦理eSIM手機業務，用戶可持eSIM手機到中國電信的各省線下營業廳門店辦理開通eSIM手機業務。

此前，中國移動和中國聯通已開放eSIM預約通道。截至發稿時，中國聯通線上預約人數已近7萬人。據內媒報道，中國移動eSIM預約通道上線僅4小時，系統即顯示預約排隊人數超過15萬。

iPhone Air。（YouTube@chargerLAB）

那麼，隨着eSIM手機業務的推出，是否意味國行iPhone Air也將上市？據報道，為了實現超輕薄設計，蘋果直接取消實體SIM卡槽，全球統一採用eSIM。不過，據《紅星新聞》報道，蘋果官網-Apple（中國大陸）顯示，iPhone Air頁面仍為「發售信息後續更新」。

自2015年起，中國聯通已啟動eSIM技術研發。2018年其在國內推出eSIM可穿戴業務，再到陸續獲得物聯網、筆記本與平板類業務許可，已累計適配終端75款，覆蓋消費電子、工業互聯、智慧出行等多類場景，服務用戶規模突破數百萬。

而中國移動也提供全體系eSIM產品支持，不僅涵蓋手機這一核心通信設備，還擴展至智能手表、平板電腦、車載設備等多種形態，實現了跨終端、跨場景的無縫連接與協同工作。

據新華社報道，eSIM手機通過電子化卡數據文件替代物理卡片，用戶無需插入實體卡即可開通使用移動電話通信網絡服務。相比支持實體卡的手機，eSIM手機支持多卡自由切換，可擴展的內部空間更大，為電池、攝像頭等部件騰出更多位置，防水性能也將顯著提升。目前支持的機型有蘋果iPhone Air，華為、OPPO等國內廠商的eSIM手機也將在近期陸續上市銷售。