蘋果中國突停售 iPhone Air　「eSIM 卡關」監管批准成最大變數

蘋果中國今（12）日上午突然宣布暫停銷售新款 iPhone Air，並表示正與監管機構緊密合作，力爭儘快在中國推出。多家內媒分析指出，iPhone Air必須使用 eSIM 虛擬電話卡，而 eSIM 如何在中國實名制與防範電信詐騙的嚴格監管下落地，仍待探索。



蘋果在發表 iPhone 17 系列後，宣布中國市場將於9月12日晚上8時開放預購，並於9月19日正式發售。內地各大電商平台也已開啟新機預約，其中包括 iPhone Air。不過，蘋果中國官網12日上午突然將 iPhone Air 的發售狀態改為「發售信息後續更新」，並以紅字提示「所有機型在獲得批准後發售」，顯示該款手機受到中國監管機構卡關。

iPhone Air（Apple官網）

對此，蘋果中國發表聲明，稱「我們迫不及待希望用戶能夠體驗 iPhone Air，正與監管機構緊密合作，力爭儘快在中國推出」。蘋果補充指出，公司一直與運營商合作夥伴及監管機構保持緊密合作，目前正等待在中國市場推出 iPhone Air 的最終批覆。中國移動、中國電信和中國聯通也在等待監管機構批准 eSIM 智能手機相關許可，以便向用戶提供 iPhone Air。

據官方介紹，iPhone Air 是蘋果迄今最薄的手機，為釋放更多內部空間，該機取消了實體電話卡槽，僅相容 eSIM。

內媒《21世紀經濟報道》指出，eSIM 在全球市場早已普及，但內地至今未全面放開，其應用長期局限於智能手錶、智能眼鏡與平板電腦等穿戴設備。中國三大電信運營商2023年以「業務維護升級」為由暫停穿戴設備 eSIM 新業務辦理，直到去年中國聯通率先重啟，才迎來新一輪試點。

eSIM卡（mobilemagazinehk提供）

報道引述 IDC 中國助理研究總監崔凱分析稱，eSIM 在國內未能普及的關鍵在於營運商與監管層面。實體卡「一卡一號」若變成 eSIM「一卡多號」，加上可遠端寫號、快速換號，更容易被詐騙分子利用。他表示，eSIM 如何兼容中國嚴格的實名制與防範電信詐騙等監管框架，「還需要探索」。

報道並提到，蘋果這次針對 eSIM 做了本土化安全適配。例如，蘋果中國官網指南《在中國大陸將 eSIM 與 iPhone 搭配使用》要求，用戶必須到聯通營業廳線下啟動，排除了遠程 OTA 寫卡；且只有國行版 iPhone Air 可在中國大陸使用 eSIM，出境後才能配置海外營運商服務。

今年7月，中國聯通發布《中國聯通5G AI終端白皮書》，更新了 eSIM 手機技術規範，包括禁止跨境寫卡、禁止境外遠端啟動，以及引入地理位置精準校驗等要求，確保 eSIM 操作在中國官方監管可控範圍內進行。