中國科學家再次與諾貝爾獎無緣　內地輿論怎麼看？

今年的諾貝爾獎陸續公佈，中國科學家又一年與諾獎無緣。而鄰國日本，兩位教授分別獲得諾貝爾生理學或醫學獎、諾貝爾化學獎。這觸動了一些人的敏感神經。



統計顯示，本世紀以來，日本已出了22名諾貝爾自然科學獎項獲獎者（包括三名美籍）。中國學者上一次獲得諾貝爾獎，還是在2015年，屠呦呦獲得諾貝爾生理學或醫學獎。她也是唯一一位獲得諾貝爾自然科學領域獎項的中國本土科學家。



2025年度諾貝爾化學獎（Nobel Prize in Chemistry 2025）10月8日揭曉，由美國加州大學柏克萊分校教授亞吉（Omar Yaghi）、日本科學家北川進和澳洲化學家Richard Robson獲得殊榮。（網絡截圖）

雖然每年諾獎揭曉時，網上總會掀起「為何中國又無緣諾獎」的討論，但今年的爭論格外熱烈。

一方面，中國今年以來在人工智能、軍事科技和與美國的地緣競爭中展現出一定實力，讓不少中國人信心倍增；另一方面，被認為國力不能與中國抗衡的日本，卻有兩名科學獲獎，讓此前積累的自信有些動搖。

日本科學家得諾獎消息出爐後，中國網民翻出了一篇題為《日本政府「口出狂言」：50年要拿30個諾貝爾獎》的舊文。

這篇2002年的新華社文章討論了日本在2001年3月提出的科學技術基本計劃——日本政府計劃要在50年內拿30個諾貝爾獎。

有網民搜出，當年中國官方媒體的報道，討論了日本政府的科學技術基本計劃，把日本政府「口出狂言」作為標題。（互聯網）

文章引述了多位專家來評論這一計劃，專家們幾乎都指出，日本這一目標或許適得其反。文章還引述2001年諾貝爾化學獎得主、日本科學家野依良治的評論說，日本政府「沒有頭腦」，純屬「狂妄之言」。

一些網民諷刺文章誤判：時間才過了一半，人家已經拿到了22個，進度條超過70%。

同時間傳播的，還有另一篇題為《中科院院士黃維：十年後，國人獲諾獎成家常便飯》的舊文。這篇發表於2013年的消息，報道了時任南京工業大學校長、中科院院士黃維在新生開學典禮上的講話。

黃維當時說，據他判斷，10年後的中國，像諾貝爾獎這樣的國際性重要指標，被中國獲得將會成為常態，而不是個案。

網民於是又調侃：「按照黃維的說法，今年應該是中國常態化拿諾獎的第二年了。」

「是諾獎的問題，不是中國科研的問題」

在一片嘲諷聲中，也有許多人認為，沒拿獎不是中國科學家或者科研、教育出了問題，而是諾獎本身就是一個西方的獎項，充滿了西方視角和偏見，中國不拿獎很正常。

醫療健康大V李鴻政在微博說：「只要你光速向歐美跪下，諾貝爾獎會拿到手軟。」

前新華社記者明金維則說，諾貝爾物理學獎、化學獎、生理學或醫學獎，具有一定的客觀性，但是，諾貝爾文學獎、和平獎，長期以來都帶有鮮明的西方資本主義意識形態色彩，體現了西方資本主義國家的意識形態偏好、政治傾向和外交立場。

2025年9月9日，挪威奧斯陸，挪威諾貝爾研究所的員工手持諾貝爾和平獎章的複製品。（Reuters）

通信行業觀察者項立剛則說，諾貝爾獎是歐洲人科學發展過程中形成的獎，頒給歐美人很正常。「人家的獎，人家自己發一發，偶爾給你一點甜頭，讓你跟著他走。」

也有一派觀點認為，諾獎具有滯後性，說不定10年後才是中國科學家拿獎的開端。

德國之聲中文網引述奧地利《標準報》發表的評論說，去年中國已經發表了90萬篇科學論文，超過了美國。就科研水準而言，中國正在逐漸取代美國的地位。而某項科研獲得突破幾十年之後，往往才能獲得諾貝爾獎。諾獎是在映射過去的科研狀態，而非當下。

評論研判，「今後幾年、幾十年內，屠呦呦絕不會一直是中國唯一一位諾貝爾科學獎項的得主」。這一評論得到許多中國網民的贊同轉發。

中國人的諾獎心結

中國輿論始終對諾獎存在矛盾心態。一方面，許多大V試圖從獎項設置、評選偏好等角度分析為什麼中國還沒拿獎，並堅信未來會出現更多中國獲獎者；另一方面，又有人以勸慰的口吻強調，中國早已強大，不必在意這個獎項。

138萬多粉絲的大V「平原公子趙勝」說，不是說諾獎沒價值，「而是它對於世界第一大工業國沒有價值了」。他更反問：天下第一的高手，需要三無中介機構頒發一個「天下第一」的牌子嗎？

然而，如果真的「不在意」，又何以每年諾獎揭曉時都會引發各方激烈的討論？

明金維說，1895年，諾貝爾獎創立時，中國正經歷著甲午中日戰爭的慘敗。130年來，中國人獲得諾貝爾獎的屈指可數，這成為很多國人心中的一個痛。

中國歷來就重視諾貝爾獎，但偏偏有些獲獎案例，並不符合主流敘事、國家期望。

《紐約客》雜誌作者歐逸文曾說，80年代起，諾貝爾獎在中國官方話語中就被提升為一種「聲望象徵」，甚至有「諾貝爾情結」。但沒想到，2000年，中國等到的是卻是流亡法國的華裔作家高行健獲得諾貝爾文學獎的消息。

流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛、中國維權人士劉曉波分別在1989年、2010年獲得諾貝爾和平獎時，也一度讓北京不滿、甚至尷尬。

這也許能解釋，為何中國既追求國際認同，也對由西方評判的獎項保持戒備。

即便是後來的屠呦呦，也並非完全符合中國主流的科學家敘事。幾度落選中國院士的她，今年被評選為美國國家院士。

屠呦呦憑發現青蒿素而於2015年獲諾貝爾醫學獎。（Nobel Prize@YouTube片段截圖）

當前許多人相信中國科技躋身世界前沿，仍沒摘得諾貝爾，是不是因為過於強調應用，而忽略了基礎科學？要反思，還是選擇相信中國已有頂尖水準？這也是自信與焦慮之間的矛盾。

但純自信和焦慮之間，也有更理性的聲音。

2015年10月8日，北京， 國家衛計委等部門舉行「祝賀屠呦呦研究員榮獲2015年諾貝爾生理學或醫學獎座談會」，屠呦呦出席了座談會。（視覺中國）

微信公眾號「知識分子」星期五（10月10日）刊出與諾貝爾化學委員會的首位華人女性評委鄒曉冬的對話。鄒曉冬認為，按目前趨勢，諾貝爾獎已離中國越來越近。

她認為，中國科學家需具備發現空白且重要領域的能力，把精力用在真正從0到1的創新上，而不是被影響因子或論文數量牽著走。她還說，中國國內卷，但國際會議上中國學者太少。她建議，中國科學家打出國門，要卷也要到國外去卷。

諾貝爾化學委員會的首位華人女性評委鄒曉冬（右）與自媒體「知識分子」對話。（知識分子微博）

鄒曉冬也提醒，研究的初衷絕不應該是為了獲獎。

當前多數中國輿論場上對諾貝爾獎的矛盾心態，反映出一個正在成長、尋找確認和自信的社會。當有一天，大家的注意力從獎項認可，轉移向科學本身，或許才是成熟的自信。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

