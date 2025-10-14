「京東汽車」登熱搜　聯手寧德、廣汽　電商巨頭正式殺入造車戰局

從華為、小米，再到百度，內地互聯網企業接連下場造車，今日（10月14日）互聯網購物平台京東在「2025年京東11.11驚喜開放日」上宣布，將與寧德時代、廣汽集團達成三方合作，共同推出一款「國民好車」，正式加入「造車」行列。隨後，「京東造車」、「京東汽車」等相關話題也迅速登上微博熱搜，引發討論關注。



據悉，該車將於11月9日正式發布，並於京東平台開啟獨家銷售，京東也將主要發揮其數據積累與渠道網絡優勢，為新車項目提供支持。關於具體車型、技術路線等關鍵信息，京東表示將在雙十一期間正式披露，為今年促銷活動預熱。

京東宣佈與寧德時代、廣汽合作共同推出「國民好車」。

京東宣佈與寧德時代、廣汽合作共同推出「國民好車」。

有不少媒體將其解讀為京東正式進軍汽車行業，並將推出京東品牌的汽車。「京東造車」、「京東汽車」等相關話題也迅速登上微博熱搜。

有網民表示，「所有廠商都在造車市場卷啊。」還有人期待，「京東都開始造車了，阿里還會遠嗎？拼夕夕（拼多多）是不是也提上行程了？」京東亦隨之公開了新車配色，「溫柔黃」「神秘紫」「元氣橙」等引發網民期待，表示「配色不錯」。

不過，京東方面回應內媒《科創板日報》稱，新車是三方聯合推出，京東主要提供用戶消費洞察和獨家銷售，不直接涉及製造環節。另據藍鯨汽車消息，這款新車預計為埃安的換電車型。