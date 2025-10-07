大閘蟹價格戰？京東網購大閘蟹設深圳「口岸取蟹」　最平1隻¥12

秋天是大閘蟹當造的季節，事隔9年大閘蟹可由內地直接供港。除了直送的大閘蟹，內地電商平台京東亦加入「戰團」，推出「關口取蟹」方案，港人網上訂蟹後48小時內，便可在深圳4個口岸的自提點取貨。記者在京東手機應用程式輸入「江蘇大閘蟹」，最便宜價格為8隻2兩大閘蟹人民幣95.91元（折合約105港元），平均一隻人民幣12元（折合約13港元）。



根據香港海關，旅客在私人行李中攜帶合理數量的食物，包括大閘蟹等以供自用，一般不受限制。 換言之，若攜帶的數量過大，則會可能會被視為作商業用途。



內地電商平台京東推出「關口取蟹」方案，港人網上訂蟹後48小時內，便可在深圳4個口岸的自提點取貨。（京東小紅書圖片）

自上月28日起，市民透過京東手機程式訂購大閘蟹後48小時內，可在位於深圳4個口岸的自提點，包括蓮塘、羅湖、福田及深圳灣口岸附近取貨。大閘蟹由江蘇直發，自提點配備冷凍雪櫃，大閘蟹僅可以存放24小時。

記者在京東手機應用程式輸入「江蘇大閘蟹」，最便宜價格為8隻2兩大閘蟹人民幣95.91元（折合約105港元）。（京東手機應用程式截圖）

記者嘗試在京東手機應用程式輸入「江蘇大閘蟹」，搜尋結果顯示，最平價格為8隻¥95.91，並寫有「現捕現發 蟹農直發」字眼。至於取貨地點，程式顯示「商品無法送至香港地址，需要深圳自提點取貨，預計即日發貨，兩天後送達。

大閘蟹（資料圖片）

根據香港海關網站資訊，旅客在其私人行李中攜帶合理數量的食物，如水果、蔬菜、全熟肉類、海產（包括大閘蟹）等，以供自用，一般不受限制。 換言之，若攜帶的數量過大，則會可能會被視為作商業用途。