京東物流(2618)收購助攻　股價具35%上升空間｜彭偉新

京東物流提出向控股股東JD集團收購旗下Dajiang和Dasheng兩家子公司，若果完成收購後，有助增強集團的即時配送能力，不單擴展了京東物流的市場覆蓋面，服務範圍涵蓋超過2000個城市，還有助於提升整體運營效率。集團透過整合資源，能更有效地滿足客戶的需要，而在快速變化的電商環境中，更是成功的重要因素，而且除著成功收購，可為京東集團帶朲更穩定的收入增長，強化集團在行業中的市場地位。尤其是併購為集團未來的領先地位提供了堅實的基礎，隨著市場電商的持續擴張，集團在冷物流和跨境物流等細分市場，擁有著顯著的增長潛力，隨著消費者的快速、高效配送服務的需求增加，透過併購而擴展業務，無疑是最有效的方法。



另外，京東物流在倉儲管理和物流技術方面的投資，使其在行業中保持競爭優勢。集團積極推進自動化和智能化，這不僅提高了運營效率，亦降低了成本，提升了客戶體驗。通過數據分析和先進的供應鏈管理技術，京東物流能夠優化配送路徑和庫存管理，進一步提升服務質量。這些技術的應用使其能夠更靈活地應對市場需求變化，從而增強了公司在市場中的競爭力。在當前的市場環境下，京東物流的估值被認為具有吸引力。其市盈率和市銷率相對於競爭對手較低，使其成為投資者的潛在選擇。這種估值優勢吸引了對長期增長有信心的投資者，尤其是在公司業務增長和盈利能力提升的背景下，這一點尤為重要。投資者普遍認為，隨著公司持續優化其業務模式和拓展市場，未來的增值潛力將帶來可觀的回報。

京東物流於10月9日的機構投資者持股比率為6.44%，自今年5月12日至今年10月10日期間，股價錄得2.95%的升幅，雖然升幅有限，但該期間共錄得5.82 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.77 億港元，而散戶則佔當中的1.04 億港元，大戶對散戶資金流比率為 4.6 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.14%後，便由高位回調，並最低曾經跌至 -6.42%，不過，已由低位作出反彈，至10月10日當日已重返3.91%，反映整體的大戶資金動力開始回穩及逐步轉強。

京東物流(02618)於今年5月12日至10月10日期間的資金流狀況。（圖１）

京東物流 (2618.HK) 於2025年10月10日以 12.91 港元收市，全日下跌 0.08 港元，跌幅為 0.62%。集團過去5年的平均Beta值為 0.87，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 16.84 港元，而最低位則曾見 10.08港元，以現價 12.91 港元計，京東物流的股價較 50 天線低 3.5%，另外，現價亦較 200 天線低 0.55%，技術上未有出現升幅過高的風險，而且更有望繼續反彈。在基本營運數據來說，現價計相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 11.6 倍，市場給予集團的預測市盈率為 9.6 倍，較追蹤市盈率為低，而市賬率則為 1.35 倍，估值仍然處於偏低水平。

市場現時共有18位分析師對京東物流有進行調研，所給予的目標範圍為12 港元至 23.22 港元，而平均值為 17.61 港元，較現價 12.91 港元有 36.41% 的上行空間。京東物流的股價在去年10月曾攀升至最高16.84港元，隨後出現回調。經過一段時間的波動，股價在今年4月曾一度跌至10.08港元的低點後開始穩定。隨著股價成功突破20天線的阻力，顯示出見底的跡象，並在反彈過程中最高上漲至14.50港元，剛好回升至前期下跌幅度的61.8%反彈目標。然而，股價未能保持這一勢頭，隨後再度回落，回到整體跌幅的38.2%反彈目標。近期，股價再次跌回該水平，並且在9天相對強弱指標未有失守30的情況下，出現反彈信號，顯示回調已獲得支持。投資者可考慮在12.80港元附近進行買入，短期內有望繼續反彈，目標設定在14.80港元。如果股價跌破12.00港元，則建議先行止蝕沽出。

