孟凡利升任廣東省長　魯蒙粵三地歷練　成第二位深圳書記出身省長

廣東省第十四屆人民代表大會第四次會議於2025年10月15日召開，選舉孟凡利為廣東省人民政府省長。值得注意的是，孟凡利此次當選廣東省長，也是繼王偉中之後，第二位從深圳市委書記升任廣東省長的官員。



孟凡利當選廣東省長。

據此前報道，10月11日，廣東省第十四屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議決定，接受王偉中辭去廣東省人民政府省長職務的請求，任命孟凡利為廣東省人民政府副省長、代省長。

公開資料顯示，孟凡利，男，漢族，1965年9月出生，山東臨沂人，研究生，經濟學博士，1986年7月參加工作。曾任山東省商務廳廳長、煙台市市長、煙台市委書記等職，2017年任青島市市長。

2020年9月，孟凡利出任內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記。2021年11月當選內蒙古自治區黨委副書記後，孟凡利繼續擔任包頭市委書記。

2022年，孟凡利任廣東省委副書記、深圳市委書記。今年9月，孟凡利任廣東省政府黨組書記，至此番履新廣東省代省長。