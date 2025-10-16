中國科學家攻克固態電池難關　新能源車續航有望破1千公里天花板

固態電池作為下一代鋰電池的核心技術方向，在新能源汽車、低空經濟等領域具備廣闊的應用前景。針對這一前沿技術，中國科學家近日成功攻克全固態金屬鋰電池的「卡脖子」難關，讓固態電池性能實現跨越式升級，以前100公斤電池最多支持500公里續航，如今有望突破1000公里天花板。



中國科學家近日成功攻克全固態金屬鋰電池的「卡脖子」難關。（央視新聞）

據《央視新聞》報道，電池充放電是靠鋰離子在正負極間「往返跑」。鋰離子相當於電池中的「外賣員」，負責把電子從電池正極送到負極，固態電解質就是「送外賣」所行駛的「道路」。

常用的硫化物固體電解質，硬度高、脆如陶瓷，而金屬鋰電極卻軟得像橡皮泥。這兩種材料貼合時，就像把橡皮泥粘在陶瓷板上，界面處坑坑窪窪，難走的「路」會影響電池充放電效率，這正是固態電池還沒有廣泛走向市場的原因。如今，中國多個科研團隊出手，三大關鍵技術突破讓「陶瓷板」和「橡皮泥」實現嚴絲合縫，有望解決固固界面的接觸難題，徹底打通固態電池的續航瓶頸。

中國科學院物理研究所聯合多間科研團隊開發的「特殊膠水」，在電池工作時，會順着電場跑到電極和電解質的接口處，主動吸引通行的鋰離子，自動流過去填滿縫隙。通過縫補後，電極和電解質就能貼得嚴嚴實實，從而突破全固態電池走向實用的最大瓶頸。

碘離子讓電極和電解質貼合更嚴實。（央視新聞）

中國科學院金屬所的科學家用聚合材料給電解質打造一副「骨架」，讓電池像升級版保鮮膜一樣抗拉耐拽。彎折2萬次、擰成麻花狀都完好無損。同時，在柔性骨架中加入一些「化學的小零件」它們有的能讓鋰離子跑得更快，有的能額外「抓」住更多鋰離子，直接讓電池儲電能力提升86%。

清華大學的科研團隊用含氟聚醚材料改造電解質，氟的「耐高壓本事」極強，電極表面的「氟化物保護殼」，能夠防止高電壓「擊穿」電解質。這項技術在滿電狀態下經過針刺測試、120℃高溫箱測試都不會爆炸，可以確保安全和續航「雙在線」。