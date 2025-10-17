四川拐子佬獲刑3年　刑滿釋放不知悔改再拐10多人　終被判死刑

來自四川達州的王浩文，自2001年開始夥同其他人拐賣了15名兒童。2006年，他因犯拐騙兒童罪被判處有期徒刑三年。惟刑滿出獄後仍不治悔改，又先後拐賣10多名兒童。最終，法院一審、二審均對其作出死刑判罰，央視近日對該宗案件進行詳細披露。



王浩文。（央視）

公開資料顯示，王浩文，男，1957年9月25日出生，高中文化，四川省達州市渠縣報恩鄉沙灣村人。

王浩文自高中畢業後便一直沒有穩定工作，1987年2月，王浩文因犯詐騙罪、盜竊罪被判處有期徒刑一年。刑滿釋放後，他離開家鄉前往湖南岳陽一家蘆葦場打工，並使用「王維」這一名字製作假身份證件，娶妻生子。1996年，他因在蘆葦場開票套取現金被拘，之後再次潛逃。

2001年10月，王浩文在湖南岳陽拐賣兒童雷某某；2002年至2003年，王浩文在湖北黃岡、黃石、咸寧、荊州等地實施了一系列拐賣兒童的犯罪行為。他先後拐賣了11名兒童，其中一名6歲兒童因認知能力強無人收買，被王浩文遺棄在黃石市陽新火車站，後被警方找到。其他10名被拐兒童均下落不明。

2006年11月，王浩文因犯拐騙兒童罪被判處有期徒刑三年。刑滿出獄後，2009年2月至2010年5月，王浩文連續拐賣兒童6名。2014年4月至6月，王浩文將3名兒童賣到廣東汕頭。截至至2014年6月，王浩文在多地流竄作案十四宗，連續作案時間長達十多年，前罪和漏罪合共拐賣兒童14人。王浩文的犯罪行為，導致有被拐兒童的母親喝農藥輕生，還有被拐兒童的父母離婚，給所有被拐兒童家庭都造成了巨大的精神傷害和物質損失。

王浩文被捕畫面。（央視）

被拐賣的兒童。（央視）

2023年4月，四川省南充市中級人民法院認定王浩文拐賣兒童11人，獲利19.9萬元人民幣，判處其死刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。一審宣判後，王浩文不服，提出上訴。

2024年4月，檢方再次追加王浩文的遺漏罪行並起訴。2024年6月，南充市中級人民法院一審宣判，王浩文「以出賣為目的，偷盜嬰幼兒」，拐賣1至6歲的幼兒多達11人，被判處死刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產，王浩文不服一審判決，已提出上訴。11月28日上午10時，王浩文拐賣兒童案在南充市中級人民法院迎來了二審開庭。

2025年1月21日，王浩文拐賣兒童案二審宣判，王浩文被判維持死刑。庭審當天，多名被拐兒童的家長出現在旁聽席上，他們無法克制內心的怒火。