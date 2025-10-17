西安高校教授傳殺害網紅小三後被查　分屍後藏雪櫃數月

近日，內地網絡上瘋傳西安電子科技大學一名男教授涉嫌殺害並分屍一名女網紅，屍塊藏匿於家屬區雪櫃數月，涉事教師已被警方帶走調查。目前，校方與警方尚未對相關傳聞作出確認。



據10月15日網絡傳言，該校生命科學技術學院一名秦姓博士生導師在已婚的情況下，長期包養一名女網紅，更為其揮灑近千萬元人民幣。今年三四月間，其正印曾親赴辦公室公開指責丈夫出軌行為。

涉事女網紅的社交賬號已停更5個月。（網上圖片）

涉事女網紅的社交賬號已停更5個月，引發網友諸多猜測與聯想。傳聞稱，命案發生於今年5月，涉案人將分屍後的遺體藏於學校家屬區雪櫃內，直至近日才被發現。

有網友爆料，警車近日出現在學院樓下，涉事教師當場被警方帶走協助調查。事件曝光後，輿論嘩然，網上討論熱度居高不下，但相關細節仍屬未經證實的傳聞。

公開資料顯示，秦某為西安電子科技大學生命科學技術學院教授、博士生導師，兼任陜西省生物醫學工程協會常務理事。其研究領域涵蓋可穿戴腦機接口技術、物理療法及醫學信號處理，成果豐碩，已在多個國際主流期刊發表SCI論文140餘篇。

面對網絡傳言，西安電子科技大學及當地警方截至發稿時均未發布官方聲明。

秦某為西安電子科技大學生命科學技術學院教授、博士生導師。（學校官網截圖）