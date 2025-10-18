楊振寧與深圳的不解之緣　93歲精神矍鑠講學1小時沒喝一口水

享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧，因病於2025年10月18日在北京逝世，享年103歲。據《深圳衛視》報道，楊振寧生前曾多次造訪深圳，與當地有不解之緣，並稱深圳是個發展迅速的城市。



1957年，楊振寧和李政道在瑞典皇宮領取諾貝爾物理學獎。（資料圖片）

楊振寧逝世，享年103歲。（新華社）

1988年，楊振寧來到深圳大學，以《讀書·長學四十年》為題，分享40年所走過的治學道路，並展示了多幅幻燈片介紹自己與師長、同學和合作者的友誼。楊振寧的演講受到了深圳大學700多名師生的熱烈歡迎。

楊振寧說，「我這是第二次到深圳，第一次是1982年1月。把那時的深圳與今天的深圳相比較，我的感受頗深。今天的深圳是中國發展迅速的城市，具有典範作用，這是大家都可以體認到的。」

在交流中，他還曾說，「我到深圳大學來，覺得你們的房子，從設計到裏面的設備都很好。比如說，像這間禮堂（實際上是電影廳），在抗戰時是做夢都想象不到的（笑聲）。」

「我有機會到深圳來跟深圳大學的同學座談，我很高興。我想，深圳處在一個戰略地位，對於中國大陸和香港的關係將要發揮非常重大的作用。」楊振寧在分享最後表示。

在即興回答提問環節，有學生請楊振寧談獲諾貝爾獎時的感受。「我只是為百年來深受列強欺辱的中華民族做了一個中國人能夠做到的事。」楊振寧說。

2001年10月14日，深圳市教育局舉行楊振寧贈書儀式。（深圳大學檔案館）

楊振寧在深圳講學。（深圳大學檔案館）

1996年1月，深圳市政府舉行授予諾貝爾獎獲得者、世界著名華裔科學家楊振寧博士深圳市「榮譽市民」儀式，深圳大學同時向楊振寧頒發了「名譽教授」證書，楊振寧高興地接受了聘請。

2001年10月14日，深圳市教育局舉行楊振寧贈書儀式，深圳大學名譽教授楊振寧博士委託深圳市教育局向深圳大學贈送的 《大學物理》（當代物理前沿專題部分）一書。學校已將該書分送給理學院和校圖書館收藏。

此外，2015年11月5日，楊振寧造訪南方科技大學。他曾說，「南科大是我訪問過的最年輕的大學，也是近年來國內發展最快的大學，未來二三十年一定會成功！」在這期間，他還以《我的學習與研究經歷》為題，與師生們暢談了一個半小時。

據現場親歷者回憶，時年93歲高齡的楊振寧依然精神矍鑠，思維清晰，回答問題時娓娓道來。在一個小時裏，他「沒有喝一口水，也沒有卡一次殼」，他的睿智與風度，給南科大師生留下了深刻的印象。

幫助發展中國的科學研究是楊振寧的夙願。為此，楊振寧也數次到深圳，留下與深圳的多段故事。

2015年，楊振寧（左）在南方科技大學。（深圳衛視）

楊振寧與薛其坤(左)、王亞愚(右)合影。（深圳衛視）

楊振寧在深圳講學。（深圳大學檔案館）

中國科技發展，除了科學研究，科普亦是重要一環。1990年以來，楊振寧在積累了他大半生物理學前沿研究過程中，開始越來越多地進行科學史與科學文化的思考與研究，並呼籲更多人投入科學史研究和科學普及工作中去。

1996年1月，第七屆國際中國科學史會議在深圳舉行。那時在香港講學的楊振寧，欣然接受了來自一河之隔的邀請。他在深圳的這場會議開幕式上，發表了題為《中國科學史近代化的歷程》的重要演講。也正是在這次深圳的會議上，中國科學院自然科學史研究所聘請他為名譽研究員。

2018年，騰訊公司成立20周年，馬化騰聯合多名科學家，提議設立「科學探索獎」，楊振寧正是聯合發起人之一。2019年首屆「科學探索獎」頒獎典禮上，楊振寧親自到場發表講話。

中國科學院院士、凝聚態物理學家朱邦芬評價楊振寧歸國後的新貢獻時，將其分為五個方面，其中一點是在培養中國年青一代傑出人才方面所作的貢獻，包括創建清華大學高等研究中心、支持高校招聘傑出人才等。而現任南方科技大學校長、中國科學院院士薛其坤，正是受益於這些新變化的科學家之一。

據了解，2013年，薛其坤研究組實驗發現了量子反常霍爾效應。在朱邦芬看來，薛其坤2005年到清華工作，是楊振寧等在關於清華物理系應重點發展實驗凝聚態物理的指導方針下的直接結果。也正是楊振寧，為張首晟和薛其坤之間的合作提供了平台，從而促使薛其坤研究組在實驗上成功觀測到量子反常霍爾效應。