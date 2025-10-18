颱風及冷空氣雙雙襲來　深圳即將降溫！氣溫或跌至「1」字頭

受冷空氣南下和颱風的影響，深圳將於下周初迎來明顯降溫，氣溫或將跌至「1」字頭。



深圳將於下周初迎來降溫。（中央氣象台）

據深圳市氣象部門預計，較強冷空氣席捲內地中東部地區；未來幾天較強冷空氣，將連續擴散南下，預計周日（10月19日）夜間滲透影響深圳市，下周初在冷空氣和颱風的共同影響下，天氣明顯轉涼。

同時，中央氣象台周六（10月18日）6時發布颱風預報，菲律賓以東洋面熱帶低壓已於當日凌晨加強為今年第24號颱風「風神」（熱帶風暴級），早5點其中心位於菲律賓馬尼拉東偏南方約640公里的洋面上，即是北緯12.9度、東經126.6度，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕，七級風圈半徑150-180公里。

颱風「風神」大風預報圖。（中央氣象台）

颱風「風神」路徑預測。（中央氣象台）

預計，「風神」將以每小時15-20公里的速度向西北方向移動，強度逐漸加強，10月19日白天將在菲律賓呂宋島東部沿海登陸，以後穿過呂宋島，下午到夜間進入南海東部海面，逐漸向海南島以東海面靠近。

氣象專家分析，下周一（10月20日）以後，冷空氣南下會切斷副熱帶高壓，使得颱風減弱，低空東北風的壓製作用加大，因此「風神」進入南海後，移速可能有所放緩，甚至不排除停滯打轉，之後向西南折的情況。