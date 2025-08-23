廣州今夏氣溫創本世紀新低迎「最冷8月」　仍有高溫預警

周五（22日），廣州市氣象部門宣布，根據8月1日至21日的氣象數據，廣州經歷了本世紀以來「最冷的8月」。數據顯示，廣州氣象站平均氣溫僅27.2℃，較常年同期偏低1.5℃，創下歷史同期第二低，僅高於1958年。然而，諷刺的是，當天廣州多區因預計氣溫達35℃而發布高溫黃色預警，形成鮮明對比。



廣東夏季向來濕熱多變，受颱風影響尤甚。氣象專家解釋，今年8月廣州氣候異常，與頻繁的熱帶氣旋和致雨天氣系統密切相關。8月以來，颱風外圍環流及低壓系統帶來多次強降雨，抑制了持續高溫天氣的出現，使廣州難得一見酷熱天氣，造就了本世紀「最冷8月」。數據顯示，8月1日至21日，廣州氣象觀測站平均氣溫僅27.2℃，為本世紀最低。

儘管被稱為「最冷8月」，廣州22日仍因高溫天氣發布預警。當日下午2時14分，越秀、天河兩區率先發布高溫黃色預警，截至下午3時18分，除從化區外，全市其他區域均進入高溫預警狀態。然而，隨著熱帶低壓於22日逐漸增強為今年第13號颱風「劍魚」並趨向海南島，廣州天氣即將轉變。氣象部門預計，8月24日至25日，廣州將迎來明顯降雨，南部地區有中到大雨，中北部或出現雷陣雨局部暴雨，港區陣風可達6至8級。

網友熱議。（微博）

「廣州竟然有最冷8月？」這一消息在網絡上引發熱議，不少網友表示驚訝，甚至有人追問「什麼時候入秋」。氣象部門回應，廣州屬亞熱帶季風氣候，入秋需連續五天平均氣溫低於22℃，目前遠未達標，入秋尚需時日。專家預測，短期內廣州天氣將繼續呈現「高溫與降雨交替」的格局，市民需同時做好防暑與防雷雨準備。

8月23日凌晨4時33分迎來二十四節氣中的「處暑」。古籍《月令七十二候集解》記載：「處，止也，暑氣至此而止矣。」處暑標誌著暑熱逐漸消退，秋意漸濃，對廣東沿海漁民而言，也是開漁節的時節，萬帆齊發，期盼豐收。

廣州市氣象台提醒，23日廣州仍以晴熱高溫為主，但隨著颱風「劍魚」靠近，24日起天氣將轉為多雨。屆時，南部地區有中到大雨，中北部或現雷陣雨局部暴雨，港區陣風可達6至8級。