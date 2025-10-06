中秋節南方氣溫僅約20℃？　央視天氣預報出錯與去年數據雷同

十一國慶假期，南方多地仍持續高溫天氣，但10月5日晚新聞聯播後的天氣預報中，南方多個城市中秋節當天的最高氣溫僅約20℃，而事實證明，10月6日南方地區的高溫天氣並未減退。



《紅星新聞》報道，10月6日，該節目的負責單位——中國氣象局直屬企業華風氣象傳媒集團有限責任公司的值班人員表示，10月5日因為技術故障，節目有問題，今天正組織整改，目前系統已修復。

10月5日晚，新聞聯播天氣預報。（紅星新聞）

10月5日晚的新聞聯播天氣預報中，杭州預報為19-21℃，南昌預報為21-29℃，福州23-29℃。10月6日，中國天氣網顯示的實際氣溫為杭州27-37℃，南昌28-36℃，福州26-37℃，偏差顯著。

不僅南方城市，全國範圍內也僅有上海等少數城市預報準確，多數城市均出現偏差，且這些錯誤預報數據與去年10月5日的歷史天氣數據存在雷同。

錯誤預報數據與去年的歷史天氣數據存在雷同。圖為2024年10月5日，央視播出的天氣預報。（影片截圖）

知情人士稱，此次故障僅對電視端造成影響，互聯網平台提供的預報數據並未出錯。同時，「新聞聯播天氣預報」官方微博及中國天氣網該欄目列表中，往常每日更新的節目影片，目前並未按慣例上線10月5日晚的節目內容。

