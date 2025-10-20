中國前三季度GDP同比增長5.2%　官方：頂住壓力取得難能可貴成績

國家統計局今天（20日）發佈，初步核算，前三季度國內生產總值1015036億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長5.2%。



分產業看，第一產業增加值58061億元，同比增長3.8%；第二產業增加值364020億元，增長4.9%；第三產業增加值592955億元，增長5.4%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.4%，二季度增長5.2%，三季度增長4.8%。從環比看，三季度國內生產總值增長1.1%。

國家統計局新聞發言人表示，今年以來，我國經濟發展歷程很不平凡。面對外部壓力加大和內部困難較多的複雜局面，我國經濟發展頂住壓力，取得了難能可貴的發展成績，經濟運行持續保持總體平穩、穩中有進發展態勢。

發言人表示，三季度GDP增速回落是多種因素共同作用的結果。這主要是外部環境複雜嚴峻、國內結構調整壓力較大等因素共同作用的結果。從國際看，三季度以來，個別國家濫施關稅衝擊全球經貿秩序，單邊主義、保護主義盛行，國際經貿增長不穩定不確定性加大，發展面臨的外部環境更趨複雜。從國內看，我國正處在經濟結構調整關鍵期，新舊動能接續轉換存在陣痛，一些長期積累的結構性問題有待化解，部分行業增勢減緩客觀上影響經濟增速回落。

發言人表示，儘管經濟增速有所回落，但經濟穩中有進發展態勢沒有變。從增長水平看，我國三季度4.8%的經濟增速水平仍明顯高於多數主要經濟體，對於我們這麼大體量的經濟體尤為難能可貴。