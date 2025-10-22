今年迎寒冬？內地氣象專家預測「弱拉尼娜」恐帶來偏冷氣候

中國北方近日受強冷空氣影響，多地提前「跨秋入冬」，河南鄭州、洛陽等地在10月20日甚至降下初雪，氣候變化速度之快，讓不少民眾感到猝不及防。內地氣象專家研判，今年秋冬可能出現「弱拉尼娜」（反聖嬰）現象，冬季出現偏冷天氣的機率確實較高。



據《央視新聞》報道，根據近期海洋與大氣監測情況，國家海洋環境預報中心預測，今年冬季，中國渤海、東海南部海溫預計略偏高0.5℃至1℃，黃海與東海中部、北部海溫預計偏高1℃至2℃，南海大部分區域海溫將接近常年平均水平。監測顯示，今年秋冬季赤道中東太平洋將處於中性偏冷狀態，可能形成一次「弱拉尼娜」事件。

國家海洋環境預報中心助理研究員史珍解釋，拉尼娜現象是指赤道中、東太平洋海溫長期低於常年平均值，當尼諾3.4區的海溫指數連續五個月低於 -0.5℃，即可判定為拉尼娜事件。「2021年至2023年三重拉尼娜期間，華北多地氣溫創新低，內蒙古遭遇歷史罕見暴雪，全國超過九成地區受影響」，她指出。

專家分析，「拉尼娜」的出現通常代表冬季偏冷機率升高，但並非必然造成「極寒冬天」。中國冬季氣候除了受拉尼娜影響外，還與東亞冬季風強度、北極海冰變化、歐亞積雪以及大氣環流變率等多重因素有關。「今年若形成的是弱拉尼娜，其實際影響仍待觀察」，史珍說。

內地氣象部門提醒，未來兩天北方大部分地區氣溫仍將偏低，南方氣溫也將明顯下滑，體感或如常年11月，民眾應及早做好防寒準備，但無需過度恐慌「極寒冬」的說法。