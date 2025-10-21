天文台料東北季候風補充下周初影響本港　下周三重陽節多雲

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】隨着熱帶氣旋風神逐步遠離本港，天文台今晚（21日）6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，並發出強烈季候風信號，即俗稱黑球。不過強烈東北季候風未來一兩日繼續影響本港，明日氣溫19至22度，離岸及高地吹6級強風，多雲有幾陣雨。



天文台今日（21日）表示，東北季候風補充會在下周初影響本港，屆時短暫時間有陽光，日間乾燥。下周三（29日）為重陽節，孝子賢孫拜山祭祖，根據九天天氣預報，當日為適合登高的天氣，氣溫25至29度，吹和緩至清勁的東至東北風，大致多雲，日間短暫時間有陽光。



10月20日 熱帶氣旋風神掠港



本港今日氣溫介乎19度至24度，下午氣溫普遍較昨日低5至6度。截至下午5時40分，尖沙咀天文台總部錄得氣溫21.1度，相對濕度74%，紫外線指數0，強度屬於低。天文台展望周四（23日）風勢仍然較大，日間天色好轉，氣溫回升，晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。

天文台料東北季候風補充下周初影響華南

天文台表示，強烈東北季候風未來一兩日繼續影響華南沿岸，該區風勢持續頗大，天氣較涼。隨着熱帶氣旋風神移向越南中部並逐步減弱，以及季候風稍為緩和，本周後期廣東天色漸轉明朗，日間氣溫逐漸回升，預料季候風補充下周初影響華南，屆時短暫時間有陽光，日間乾燥。

天文台10月21日發布的9日天氣預報。（天文台網頁圖片）

明天的天氣：稍涼多雲 有幾陣雨

根據九天天氣預報，周三（22日）本港天氣稍涼，氣溫19至22度，相對濕度60至85%，吹北風5級，離岸及高地6級；多雲，有幾陣雨，海有大浪及湧浪。周四（23日）為廿四節氣中的「霜降」，本港早上稍涼，氣溫20至25度，相對濕度50至80%，吹北風4至5級，離岸及高地6級；大致多雲，日間部分時間天色明朗及乾燥。

隨後數日市民需要注意補濕，周五（24日）氣溫22至28度，相對濕度45至75%，吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級；短暫時間有陽光，日間乾燥。周末（25日及26日）的預報相同，氣溫23至30度，相對濕度45至75%，吹北至東北風4級，間中5級；部分時間有陽光，日間乾燥。

強烈熱帶風暴風神10月21日下午18時集結在香港之西南偏南約570公里，中心附近最高持續風速每小時90公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

下周三重陽節大致多雲 氣溫25至29度

天文台料東北季候風補充下周初影響本港。下周一（27日）市區氣溫介乎23至28度，相對濕度50％至75%，吹北至東北風4級，間中5級；短暫時間有陽光，日間乾燥。下周二（28日）氣溫23至28度，相對濕度50％至75%，吹東至東北風4級，間中5級；大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥。

重陽節大致多雲 日間短暫時間有陽光 相對濕度最低55％

下周三（29日）為重陽節，天文台料市區氣溫介乎25至29度，相對濕度55％至80%，吹東至東北風4至5級；大致多雲，日間短暫時間有陽光。下周四（30日）氣溫25至29度，相對濕度60%至80%，吹東風4至5級；大致多雲，日間短暫時間有陽光。

10月18日 石澳泳灘有較大風浪



風神周四登陸越南中部並消散

截至今晚6時正，熱帶氣旋風神維持強烈熱帶風暴級別，位於香港西南偏南570公里，中心附近最高持續風速每小時90公里，向西南偏西方向移動。天文台料風神周三（22日）下午2時將減弱至熱帶風暴，中心風力85公里；周四（23日）下午2時已登陸越南中部，並消散成為低壓區。