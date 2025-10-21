風神打風｜粉紫色黃昏3號風球現身吸引市民打卡　天文台解釋原理

熱帶氣旋風神周一（20日)下午逼近廣東沿岸，天文台下午5時20分發出3號風球，不過未有大風大雨，傍晚日落時分magic hour，天空更出現打風才見到的粉紫色黃昏，吸引不少人拍攝放上網。天文台過往曾解釋，粉紫色黃昏與颱風確有關連，但也不是只在有颱風靠近時才看到。



熱帶氣旋風神10月20日逐漸逼近廣東沿岸，傍晚3號風球下，為港帶來打風才見的獨特紫色黃昏。圖為18:01攝於觀塘。（Brian Li攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片)

熱帶氣旋風神10月20日逐漸逼近廣東沿岸，傍晚3號風球下，為港帶來打風才見的獨特紫色黃昏。圖為17:35至18:20攝於流浮山。（CJ Chan攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片)

每逢有熱帶氣旋逼近，又剛好遇着適當雲量而無雨傍晚，就有機會看到「打風紫」日落。昨日港九新界都有人拍攝到紫色黃昏美景。

熱帶氣旋風神10月20日逐漸逼近廣東沿岸，傍晚3號風球下，為港帶來打風才見的獨特紫色黃昏。圖為18:04至18:06攝於尖沙咀海運大廈。（Dicky Ng攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片)

天文台過往解釋指，日落時陽光由西向東，遇上空氣中的水氣和塵埃，陽光中一些波長較短的青光、藍光、紫光會被大氣散射掉，只有紅光、橙光穿透大氣。如遇東面有大天氣系統，例如颱風靠近，雲層會將紅光反射過來，所以看到粉紫色黃昏，但也不是只在有颱風靠近時才看到。

熱帶氣旋風神10月20日逐漸逼近廣東沿岸，傍晚3號風球下，為港帶來打風才見的獨特紫色黃昏。圖為18:05至18:16攝於香港仔。（Yiu-hung Chiu攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片)

熱帶氣旋風神10月20日逐漸逼近廣東沿岸，傍晚3號風球下，為港帶來打風才見的獨特紫色黃昏。圖為攝於大埔。（ Iris Lam攝及提供圖片)

