「右右結合」上台　金燦榮：高市早苗對華強硬但影響有限

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮10月21日在《觀察者網》發表題為〈高市早苗掂量掂量，硬剛中國能走多遠？〉的評論文章，指出日本新任首相高市早苗的對華政策將趨強硬，但對中日關係整體影響有限。



金燦榮指出，日本眾議院首相指名選舉第一輪投票中，自民黨總裁高市早苗勝出，正式成為日本新任首相。由於自民黨與公明黨聯盟瓦解，原定於10月15日的選舉延後至20日。最終自民黨與維新會達成協議、確立聯合執政，使高市早苗憑藉票數優勢勝出。

2025年10月20日，日本東京國會大廈內，執政黨自民黨總裁高市早苗與日本維新會黨首吉村洋文簽署聯合執政協議文件。（Reuters）

他指出，高市早苗屬於日本極右翼政治人物，主張修改《日本國憲法》第九條，將自衛隊更名為「國防軍」，並堅持參拜靖國神社、否認南京大屠殺史實，甚至聲稱日本侵華是「自衛戰爭」。在釣魚島與台灣問題上，高市早苗持強硬態度，主張「對華寸步不讓」，並公開宣稱「台灣有事就是日本有事」。與自民黨合作的維新會同樣為右翼政黨，兩黨組成「右右結合」的執政格局，未來對華政策可能比前幾任政府更為激進。

金燦榮認為，高市早苗出任首相不會對中日關係造成巨大衝擊，原因在於「中日兩國的國力對比已發生根本性變化」。他指出，過去是日強華弱，如今中國的綜合國力已遠超日本，因此中國面對日本政局變化應保持冷靜觀察、戰略定力。他表示，高市早苗聯合政權的出現，對中日關係而言只是小變量，而非大變量。

在台灣問題上，金燦榮強調，局勢發展越來越取決於中國大陸自身，而非台灣內部勢力，更不取決於美國和日本。日本雖是台海周邊的重要國際力量，但與美國相比仍有明顯差距。中國大陸有決心、有信心、有能力挫敗美國在台海的干預，自然也有信心挫敗日本的干預。

對於歷史問題，金燦榮指出，「如果她執意發表不當言論進行刺激，我們不必強求她改變錯誤態度」，只需專注發展自身，讓中國的綜合國力形成對日本的碾壓優勢，以武德服人。金燦榮認為，在中國強大實力面前，高市早苗掀不起多大風浪。