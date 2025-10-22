中國稀土出口管制倒數　全球車企掀起搶購潮

中國即將於11月8日實施最新稀土出口管制措施，引發全球汽車製造商緊急備料潮。由於擔憂零部件短缺與工廠停產，全球各大車企高管正積極尋找關鍵稀土來源，掀起一波搶購行動。



《路透社》引述三位業內人士指出，自10月9日中國公布新出口管制措施以來，一些中國稀土出口商已接獲來自海外客戶的大量新訂單。即便供應商能在管制措施生效前完成出貨，但海運至歐洲需時45天，汽車產業恐仍將面臨供應壓力。

豐田汽車北美負責採購供應商發展的集團副總裁Ryan Grimm表示，中國的新措施能在兩個月內令我們停工，整個汽車行業都是如此。

中國白雲鄂博稀土礦。白雲鄂博是中國內蒙古的一個礦業小鎮。鎮北部的礦區是世界上已發現的最大稀土金屬礦床之一。（Getty）

博世公司法國、比荷盧三國、西歐及南歐總裁Bruno Gahery則預期，汽車行業將會在出口管制生效前超量備貨稀土，以減輕衝擊。

一名為現代汽車供應磁鐵的企業高層透露，雖然今年初已建立庫存，但多數已經耗盡，供應依然吃緊。

此次出口管制涉及多種用於製造汽車的元素。稀土磁鐵在後視鏡、揚聲器、油泵和雨刷器等零部件電機中扮演關鍵角色，對電動車更是不可或缺。

諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）數據顯示，中國掌控全球約70%的稀土開採、85%的精煉產能，以及約90%的稀土金屬合金與磁鐵產能，在全球供應鏈中具有絕對主導地位。

德國金屬粉末供應商NMD首席執行官Nadine Rajner指出，「我們的產品基本都賣空了，庫存有限，形勢非常緊張」。她表示，客戶希望尋找中國以外的替代來源；然而即便如瑞典等國稀土資源充足，因缺乏採礦與精煉產能，短期內難以投入使用。她補充說，在重稀土領域，中國掌控全球99.8%的精煉產能，替代來源幾乎可以忽略不計。