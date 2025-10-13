美對華加徵100%關稅報復　外交部：若一意孤行中方將採取相應措施

10月13日，外交部發言人林劍主持例行記者會。針對美方揚言再加關稅報復中國稀土管制回答記者提問，林劍表示，以高關稅相威脅不是與中方打交道的正確方式，若美國一意孤行，中國將採取相應措施維護正當權益。



10月13日，外交部例行記者會上，法新社記者提問稱，美國總統特朗普10日表示，美國將從11月1日起對中國商品加征100%關稅，以報復中國最近宣布的稀土出口管制措施。對此，外交部對此有何評論？如果美方關稅最終實施，中國是否計劃對來自美國的商品徵收高額關稅？

2025年5月30日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部官網）

「中國商務部的發言人已經就此闡明了中方的立場。」林劍強調，近一段時間來，美方持續出台一系列對華限制和制裁措施，嚴重損害中方利益。中方對此堅決反對，美方不僅沒有反躬自省，反而以高關稅相威脅，這不是同中方打交道的正確方式。

林劍重申，中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首通話重要共識為引領，在平等、尊重和互惠基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關系穩定、健康、可持續發展。「如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。」

對於美國將對中國加徵100%的關稅，10月12日，商務部在公告中指出，對稀土等相關物項實施的出口管制，是依據法律法規的正常行為，堅決反對美方措施，並批評對方舉動嚴重損害企業權益，衝擊國際經貿秩序。