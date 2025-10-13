升級稀土出口管制　內地官媒：中國正成為全球稀土秩序管理者

由國務院新聞辦公室領導的中國網10月13日發布評論文章指出，中國正成為全球稀土秩序的「管理者」，並強調此舉有助於「維護國際局勢的安全和穩定」。文章認為，北京升級稀土出口管制措施，既是反制美國持續打壓，也是在國際貿易秩序中進行「以其人之道還治其人之身」的策略性布局。



文章指出，商務部10月9日連續發布多條公告，宣布升級稀土出口管制措施。文章明確列出兩大原因：

一、應對境外組織非法轉移、再出口至敏感領域；

二、反制美國持續加碼對中國的打壓。

評論批評，美國政府一方面與中國進行經貿談判，一方面卻「採取各類小動作升級對華打壓」，凸顯其「雙重標準」。

一些寫有稀土金屬元素名字的金屬正方體放在中國與美國國旗上方。（Getty設計圖片）

文章提到，美國政府9月對Samsung Electronics、SK海力士、台積電等企業在中國的晶片生產實施更嚴格限制，要求購買美國設備時須申請單獨許可證。美國商務部工業與安全局也擴大出口管制範圍，將非美國公司納入其出口控制體系。

此外，美國還以「232條款」為名，對風力渦輪機及其零部件、乘用車和輕型卡車汽車零部件、個人防護設備、醫療耗材和設備、機器人與工業機械等徵收高額關稅，雖名義上針對全球，但對中國新能源與高科技產業影響尤為顯著。

文章強調，北京此次稀土出口管制新規，將適用於含有中國稀土物項或使用中國技術的外國生產商，這被視為對美國自上世紀50年代實施出口管制的「借鑑」，形成對等反制。

中國稀土產量佔全球三分之二。（視覺中國）

文章認為，從長期來看，此次升級稀土出口管制措施，將「重塑國際稀土貿易秩序」，推動全球稀土產業的可持續發展，也有助於讓中國稀土產業「回歸理性發展軌道」，讓市場更加透明，並「有助於維護國際局勢的安全和穩定」。

對於情勢發展，內地網民熱議稱這是「中國第一次實施長臂管轄」，並指出「以往中國是反對美國長臂管轄的」，也有網民留言形容這是「大國氣度」，認為中國此舉代表在全球稀土產業的地位進一步提升。