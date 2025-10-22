中國科學家突破幽門螺旋菌治療難題　新方案用藥更少、服用更方便

幽門螺旋桿菌（又稱幽門螺旋菌；幽門螺桿菌；Helicobacter pylori）是典型的「病從口入」疾病，通過飲食等途徑傳播，與很多常見的胃部疾病，譬如胃癌、潰瘍、萎縮性胃炎等密切相關。

中國科學家在幽門螺旋菌根除治療研究取得新突破，而且用藥更少，服用更方便。相關成果日前於《刺針 - 感染病學》（The Lancet Infectious Diseases；內地稱《柳葉刀 - 感染病學》）在線發表。



《新華社》報道，北京大學第三醫院消化科周麗雅、宋志強教授團隊帶領全國40家醫療機構消化疾病診療中心，通過全球首個Ⅲ期臨床試驗，證實了含利福特尼唑的三聯方案，比臨床上常用的鉍劑四聯方案具有更高的根除成功率和更低的不良反應發生率，而且用藥更少，服用更方便，將為全球幽門螺旋菌感染者帶來全新的治療選擇。

相關研究成果已於《刺針 - 感染病學》（The Lancet Infectious Diseases；內地稱《柳葉刀 - 感染病學》）在線發表。（新華社／《刺針 - 感染病學》網站）

這項在中國開展的多中心、隨機、雙盲、陽性對照研究，納入700例幽門螺旋菌感染初治患者。宋志強介紹，利福特尼唑是中國自主研發的全球首創新型分子實體藥物，專門針對幽門螺旋菌感染研發。相關基礎和臨床研究結果均顯示，幽門螺旋菌對該藥物普遍敏感，最小抑菌濃度低，有效克服幽門螺旋菌高耐藥問題，而且表現出良好的安全性。

相關研究成果。（新華社／北京大學第三醫院供圖）

周麗雅表示，藥物的問世和應用具有積極的臨床價值和社會意義，受到國內外學術界的高度關注。