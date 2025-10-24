10月24日上午，楊振寧遺體告別儀式在北京八寶山革命公墓舉行。現場排起數十公尺長隊，社會各界人士神情肅穆，含淚送別這位影響深遠的世界級物理學家。



內媒《極目新闻》報道，今（24）日上午8時50分許，在八寶山革命公墓附近停車場，已有各界人士成群結隊前來，參加告別儀式。送別人群多身著黑衣，神色莊重，現場秩序安靜而嚴肅。

楊振寧遺體告別儀式在北京舉行，社會各界自發前往送別。（極目新聞）

人群中不乏清華大學校友與科研工作者。清華大學科學史系博士生陳先生也特地帶著女兒前來。他表示，早上七點半就從家中出發趕往現場，「楊振寧先生的精神我們有責任進行挖掘和發揚，今天不是結束，而是新的開始」。

一位在現場排隊的婆婆提起楊振寧時，眼含熱淚，聲音哽咽地說，「當我真的看到這樣一個人的時候，我特別佩服他，敬佩他」。

據報道，享譽國際的物理學家、諾貝爾物理學獎得主、中國科學院院士、清華大學教授兼高等研究院名譽院長楊振寧先生，10月18日因病在北京逝世，享年103歲。

楊振寧的一生與現代物理發展密不可分，他對理論物理的奠基性貢獻，使其在世界科學史上佔有重要地位。他長期推動中外學術交流，對中國高等教育與科研體系影響深遠。