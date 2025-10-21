楊振寧逝世｜傳遺體告別儀式周五北京八寶山舉行　或有領導人送行

享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧，因病於北京逝世，享年103歲。有消息指，楊振寧的告別式將於本周五（24日）在八寶山革命公墓舉行，或會有中央領導人送行或致送花圈。



清華大學高等研究院設立楊振寧先生緬懷室。（清華大學高等研究院）

清華大學高等研究院設立楊振寧先生緬懷室 。10月19日，大批市民、遊客以及在校大學生到場吊唁，隊伍排到高等研究院大樓外數十米之外。（極目新聞）

楊振寧1922年10月1日出生於安徽合肥。1929年，他隨受聘為清華大學算學系教授的父親楊武之來到清華，先入讀清華園內的成志學校，後就讀於北京崇德中學，在清華園度過了八年的少年時光。1934年，楊振寧在學校圖書館看到一本名為《神秘的宇宙》的書，被書中所講的奇妙的宇宙和最新的研究成果所吸引，回家後竟對父母親說：「將來有一天我要拿諾貝爾獎！」

1935年的楊振寧。（「清華大學」微信公號）

1937年七七事變後，楊振寧回到合肥，在廬州中學就讀高中二年級，翌年初，全家歷盡艱辛，輾轉抵達昆明，楊振寧入讀昆華中學。同年秋天考入西南聯合大學。著名翻譯學家許淵沖先生在他的自述《追憶逝水年華——從西南聯大到巴黎大學》里，生動地記述了第一次在西南聯大課堂上見到楊振寧的情景，形容他眉清目秀，臉頰白里透紅，眉宇間流露出一股英氣，眼睛里閃爍出鋒芒。許淵沖說，楊振寧是西南聯大成績最好的學生。

1942年，在吳大猷教授指導下，楊振寧完成題為《群論與多原子分子的振動》的畢業論文，以優異成績從西南聯合大學物理系畢業。之後隨即進入清華大學研究院讀研究生，師從王竹溪先生。1944年，楊振寧以論文《超晶格統計理論探究》獲清華大學理學碩士學位。

楊振寧西南聯合大學準考證、學籍卡。（「清華大學」微信公號）

1945年，作為第六屆清華大學留美公費生，楊振寧赴美留學，就讀芝加哥大學。1948年，以論文《論核反應和符合測量中的角分布》在芝加哥大學獲博士學位，導師為泰勒教授。畢業後留校工作。在芝加哥大學期間，物理學大師費米教授交往密切對楊有著重大影響，二人交往密切。1949年，在費米和泰勒兩位著名物理學家的推薦下，楊振寧加入普林斯頓高等研究院任研究員，從此開啟輝煌的學術生涯。1952年他任永久研究員，1955年任教授。值得一提的是，在普林斯頓高等研究所，楊振寧與仰慕已久的愛因斯坦成為了同事，並在統計力學方面和愛因斯坦有過短暫的交流，楊振寧一直為此感到自豪。

1952年秋楊振寧等物理學家於普林斯頓高等研究院。（左起：楊振寧、派斯、李政道、斯諾、愛德華茲、沃德、南部陽一郎）。（「清華大學」微信公號）

在芝加哥大學讀研究生時，楊振寧就已開始思考拓展電磁學規範不變性的概念，以此統一描述當時發現的層出不窮的基本粒子。1954年，他與米爾斯提出「非阿貝爾規範場」理論，被後人稱為「楊-米爾斯規範場論」，其被認為是麥克斯韋電磁理論之後的規範場論最重要的發展，奠定了後來粒子物理標準模型的基礎，由此發展出「對稱性支配相互作用」的基本思想。粒子物理標準模型是迄今為止描述基本粒子相互作用最基礎的理論，統一了弱相互作用、強相互作用和電磁作用。「楊-米爾斯規範場論」被認為是現代物理學的基石之一，是與麥克斯韋方程和愛因斯坦廣義相對論相媲美的最重要的基礎物理理論之一，並深刻地影響了當代數學的發展。

1954年楊振寧與米爾斯關於「非阿貝爾規範場」的論文。（「清華大學」微信公號）

1956年，他與李政道共同發表論文，提出了在弱相互作用下宇稱可以不守恒的思想，並提出了可能的實驗檢驗方案。這個革命性的觀念很快被吳健雄等人的實驗證實。楊振寧與李政道「因他們對宇稱不守恒定律的深刻探索以及由此帶來的基本粒子領域的許多重要發現」，獲得1957年諾貝爾物理學獎，共同成為最早獲得諾貝爾獎的中國人。

楊獲得1957年諾貝爾物理學獎，共同成為最早獲得諾貝爾獎的中國人。（「清華大學」微信公號）

1966年，離開普林斯頓高等研究院後，楊振寧出任紐約州立大學石溪分校愛因斯坦講座教授，後來在該校創立理論物理研究所（現名為楊振寧理論物理研究所），擔任首任所長並在該研究所工作至1999年。

1999年的楊振寧與米爾斯。（「清華大學」微信公號）

1967年，楊振寧發現一維量子多體問題的關鍵方程式，該方程式與巴克斯特於1972年提出的相關方程具有相同的基本數學結構，被命名為「楊-巴克斯特方程」。這開辟了統計物理和低維量子理論研究的新方向，促成了量子群這一數學新領域的興起。

1982年，美國「氫彈之父」特勒指出，楊振寧因為創建楊—米爾斯規範場理論應再次獲得諾貝爾獎。

1994年，美國富蘭克林學會將鮑爾獎頒發給楊振寧，頒獎文告中說：「（楊—米爾斯規範場理論）深遠地重新規劃了最近40年物理學和現代幾何學的發展」，「已經排列在牛頓、麥克斯韋和愛因斯坦的工作之列，並肯定會對未來幾代人產生相類似的影響。」