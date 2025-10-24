《解放軍報》強調建軍百年目標　政治建軍是核心

《解放軍報》今（24）日發表題為〈堅定捍衛人民軍隊政治本色〉的社論指出，中央嚴肅查處何衛東、苗華等人嚴重違紀違法問題，是中央深入推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍的重大決策，彰顯了反腐敗「無禁區、全覆蓋、零容忍」的決心，並強調反腐是「鞏固人民軍隊純潔光榮、維護政治本色」的重要政治舉措。



社論提到，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議審議並通過了中央軍委關於何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局此前作出的開除黨籍處分。

社論強調，嚴肅查處這一系列案件，體現了黨中央、中央軍委和習主席深入推進全面從嚴治軍的決心，凸顯了維護人民軍隊性質宗旨的政治考量。「全軍要堅決擁護黨中央決定，統一思想認識，堅定信心決心，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。」

10月23日，中共二十屆四中全會在北京閉幕。（新聞聯播畫面）

反腐與政治建軍 被視為重塑軍隊的深層行動

社論回顧人民軍隊近百年歷程指出，「我軍是黨締造和領導的人民軍隊，是執行黨的政治任務的武裝集團，是保衛紅色江山、維護民族尊嚴的堅強柱石」。

文中提到，自中國共產黨第十八次全國代表大會以來，習近平「力挽狂瀾、扶危定傾」，推進全面從嚴治黨、從嚴治軍，政治整訓與正風反腐取得歷史性成就。社論表示，「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地」。深挖何衛東、苗華等人問題，是正風反腐的延續，也是「重塑人民軍隊的深化」，有力消除政治隱患，鞏固人民軍隊純潔光榮。

社論指出，要充分認清人民軍隊永遠是黨的軍隊、人民的軍隊，與腐敗「水火不容」。文中強調，「反腐敗鬥爭關係黨對軍隊的絕對領導，關係人民軍隊性質宗旨，關係黨和國家長治久安，是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭」。

文中並表示，「嚴肅懲處貪腐分子是黨和人民軍隊有力量的重要體現，人民軍隊越反腐越堅強、越純潔、越有戰鬥力」，必須堅定不移把反腐敗鬥爭進行到底。

何衛東。（資料圖片）

連結建軍百年目標 強調政治領導與軍隊現代化

社論指出，如期實現建軍一百年奮鬥目標、加快建設世界一流軍隊，是全面建設社會主義現代化國家的戰略要求。二十屆四中全會為未來五年國防和軍隊現代化發展作出戰略擘畫。

文章強調，要始終以黨的旗幟為旗幟，以黨的方向為方向，以黨的意志為意志，堅決貫徹政治建軍方略，確保「槍桿子永遠聽黨指揮」，以政治上的堅定推動國防與軍隊現代化進程。

社論最後呼籲，要持續深化政治整訓，提升黨組織領導力與執行力，推進「不敢腐、不能腐、不想腐」，「恢復和弘揚我黨我軍光榮傳統和優良作風，扎實推進紅色基因代代傳工程」，把老紅軍本色傳下去，始終做「黨和人民完全可以信賴的英雄部隊」。

文章強調，勇於自我革命是黨最鮮明的品格與最大優勢，人民軍隊將在「革命性鍛造中」向著強軍目標前進。