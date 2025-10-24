四中全會｜強大國內市場為現代化戰略依託　綜合整治內捲式競爭

中共二十大四中全會於周四（23日）閉幕，審議通過十五五規劃建議。中共中央今日（24日）上午舉行新聞發佈會，介紹和解讀二十屆四中全會精神。國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔介紹，在建設強大國內市場方面，大國經濟都是內需爲主導，市場是當今世界最稀缺的資源，強大國內市場是中國式現代化的戰略依託。



他指出《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（《建議》）提出堅持擴大內需這個戰略點子，部署3方面重點任務，要把握好「拓展增量、提升效益、暢通循環」這三個關鍵。

他又指出有了統一大市場，才能暢通大循環。內地市場准入負面清單事項歷經4次修訂，從過去的328項壓減到目前的106項，4,200餘件阻礙要素流動的政策舉措得到清理，但還有不少卡點堵點。《建議》提出統一市場基礎制度規則，破除地方保護和市場分割，規範地方政府經濟促進行為，統一市場監管執法，綜合整治「內捲式」競爭等舉措，將更加有力有效破除各種市場障礙。

推動量子科技等未來產業

鄭柵潔介紹，創新育新，就是要培育壯大新興產業和未來產業。2024年，「三新」經濟增加值佔GDP比重超過18%。《建議》提出打造新興支柱產業，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，將催生數個萬億元級甚至更大規模的市場；《建議》還提出前瞻佈局未來產業，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成爲新的經濟增長點，這些產業蓄勢發力，未來10年將再造一箇中國高技術產業。

中央農辦主任韓文秀介紹，農業農村現代化關係中國式現代化全局和成色，是需要優先補上的最大短版。資料圖片）

強調要解決「三農」問題

中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀介紹，農業農村現代化關係中國式現代化全局和成色，是需要優先補上的最大短版。《建議》強調把解決好「三農」問題作爲全黨工作重中之重，促進城鄉融合發展，加快建設農業強國。

另一方面，科技部黨組書記、部長陰和俊在發佈會上說，為加快高水準科技自立自強，引領發展新質生產力，《建議》從四方面作出部署：一是加強原始創新和關鍵核心技術攻關；二是推動科技創新和產業創新深度融合；三是一體推進教育科技人才發展；四是深入推進數字中國建設。