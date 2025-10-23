二十屆四中全會公報：值得注意的七大看點

中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議（二十屆四中全會）今日（23日）在北京結束並於當天發布了會議公報。根據公報，168名中央委員，147名中央候補委員參加了全會。而二十屆中央委員會共有205名中央委員，171名候補委員。算下來，有37名中央委員，24名候補委員因各種原因未出席全會。



會議聽取和討論了習近平受中央政治局委托所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》——這是本屆中央全會的主要議題。習近平就《建議（討論稿）》向全會作了說明。

會議還增補張升民為中共中央軍事委員會副主席，補上了何衛東落馬軍委副主席後的缺職。會議遞補於會文、馬漢成、王健、王曦、王永紅、王庭凱、王新偉、韋韜、鄧亦武、鄧修明、盧紅等11人為中央委員，還審議並通過了對何衛東等14位落馬官員的紀律處分決定。

從會議公報看，至少有七點非常值得關注：

一是提出了「十五五」時期中國經濟社會發展的主要目標：高質量發展取得顯著成效，科技自立自強水平大幅提高，進一步全面深化改革取得新突破，社會文明程度明顯提升，人民生活品質不斷提高，美麗中國建設取得新的重大進展，國家安全屏障更加鞏固。在此基礎上再奮鬥五年，到二〇三五年實現我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水平，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。

現在中國人均GDP約為1.3萬美元，到2035年「人均國內生產總值達到中等發達國家水平」，意味著人均GDP將達到2.5萬美元左右。在全球經濟普遍疲軟，貿易保護主義興起，中國國內經濟也承壓下行的情況下，這是一個非常有挑戰性的數字。以中國的人口基數，若各方面均能實實在在在十年內達到2.5萬美元的中等發達國家標準，必將在世界經濟、政治、軍事和國際格局等方面產生革命性變化。

中國閱兵：2025年9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。紀念大會前，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平和彭麗媛夫人在端門外廣場迎接出席大會的外方四團長及部隊，並與他們合影留念。（新華社）

二是把實體經濟放到了空前的重要的位置，在通報主體內容的第一條就明確提出，要建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基。堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，堅持智能化、綠色化、融合化方向，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國，保持製造業合理比重，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。要優化提升傳統產業，培育壯大新興產業和未來產業，促進服務業優質高效發展，構建現代化基礎設施體系。這一條幾乎完全是在圍繞實體經濟特別是製造業展開，凸顯了對實體經濟特別是製造業的重視。相對於十四五，還增加了「航天強國」和「交通強國」兩大目標。

三是特別注重科技，在通報主體第二條就圍繞如何加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力進行了詳細論述。抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，統籌教育強國、科技強國、人才強國建設，提升國家創新體系整體效能，全面增強自主創新能力，搶占科技發展制高點，不斷催生新質生產力。通報還表示，「要加強原始創新和關鍵核心技術攻關」。對比以往全會公報，再結合本條論述，可以發現科技的重要性每年都在提升，特別面臨美國科技卡脖子和中美科技競爭需要，更加注重科技自立，注重原始創新和關鍵核心技術。

四是對「市場」特別關注，有兩章內容主要圍繞如何建設強大國內市場，加快構建新發展格局，如何加快構建高水平社會主義市場經濟體制，增強高質量發展動力進行專門論述。通報強調要堅持擴大內需這個戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，以新需求引領新供給，以新供給創造新需求，促進消費和投資、供給和需求良性互動，增強國內大循環內生動力和可靠性。要大力提振消費，擴大有效投資，堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點。除了特別強調「消費」——這是目前中國經濟最疲軟的環節，這裏特別值得注意的是提出「投資於物和投資於人緊密結合」，這意味著未來五年，圍繞「人」的投資，將會有更多投入。

圖表：全球新能源汽車保有量。中國新能源汽車保有量世界第一。

五是提出要加大保障和改善民生力度，紮實推進全體人民共同富裕。要促進高質量充分就業，完善收入分配制度健全社會保障體系，穩步推進基本公共服務均等化。在社會公平缺失嚴重，「不平衡」已成社會主要矛盾，不同群體收入差別和養老差別懸殊的情況下，如何將這些表述在未來五年真正落到實處，值得關注。

六是提出加快經濟社會發展全面綠色轉型，建設美麗中國。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，以碳達峰碳中和為牽引，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，築牢生態安全屏障，增強綠色發展動能。要持續深入推進污染防治攻堅和生態系統優化，加快建設新型能源體系，積極穩妥推進和實現碳達峰，加快形成綠色生產生活方式。在中國綠色產業已經具有全產業鏈優勢，美國特朗普政府又回歸傳統石化能源的情況下，中國堅持咬住「綠色」二字不放鬆，持續圍繞綠色發力，推進產業轉型，非常不容易。而如果中國接下來能在這些領域再邁進一步，將大大增強中國的競爭力。

七是在軍事領域提出要「邊鬥爭、邊備戰、邊建設」，這是非常引人關注的說法，已經有一些戰備經濟的影子。這說明面對激烈動蕩的國際局勢和可能產生的衝突，決策層根據底線思維，已經在各方面做好了最壞打算。