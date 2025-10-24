｢十五五｣規劃徵求311萬條建言　官方：外國政黨羨慕中國長期規劃

中共中央今（24）日上午10時舉行新聞發佈會，介紹並解讀中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議精神。中共中央政策研究室主任江金權在會上介紹「十五五」規劃建議的起草過程時表示，黨中央自今年1月起徵求各地區及部門意見，透過網絡共蒐集有效建言311.3萬多條，最終吸收修改意見452條，吸收率達21.4%。江金權強調，《建議》的制定體現了中國特色社會主義的政治優勢，「外國很多政黨都羨慕我們能夠進行長期的規劃」。



江金權指出，《建議》的起草工作在黨中央領導下進行，由習近平總書記親自擔任文件起草組組長，「親自擘畫、全程指導、把脈定向，發揮了決定性作用」。

他表示，起草過程共分為兩輪大規模徵求意見。第一輪自1月22日中共中央發出通知，向各地區與部門徵求意見。5月間，習近平總書記就「十五五」規劃編制工作作出指示，強調「要堅持科學決策、民主決策、依法決策」，並要求「以多種方式聽取人民群眾和社會各界的意見建議，充分吸收幹部群眾在實踐中創造的新鮮經驗」。

江金權介紹，習近平率先垂範，親自主持召開兩場座談會，分別聽取七個省區市主要負責同志及黨外人士的意見，並委託李強總理主持三場座談會，聽取經濟界、科技界及基層代表建言。5月至6月間，中央相關部門面向全社會開展為期一個月的網絡徵求意見活動，最終收到有效建言311.3萬多條。

4月30日，國家主席習近平在上海主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會。

第二輪徵求意見則在《建議》草稿形成後進行。8月4日，黨中央將徵求意見稿印發至各地區、各部門及有關單位，共收到修改意見2112條。經文件起草組研究，吸收修改意見452條，吸收率達21.4%。

江金權說，《建議》共15個部分、61條，分為三大板塊。第一板塊為總論，主要闡述「十四五」時期中國發展的重大成就，以及抓好「十五五」時期經濟社會發展的重大意義與總體要求；第二板塊為分論，分領域部署「十五五」時期的戰略任務與重大舉措；第三板塊主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導，推進社會主義民主法治建設等任務。

他並表示，全會充分肯定了中共中央政治局自二十屆三中全會以來的工作。「面對錯綜複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中央政治局統籌推進黨和國家各項事業，推動經濟持續回升向好。」

江金權指出，「十四五」主要目標任務即將順利完成，中國式現代化邁出新的堅實步伐。「全會最重要的成果，是審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。」

據《央視新聞》報道，本次新聞發佈會由中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任莫高義主持。出席者包括中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀；國家發展和改革委員會黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊；商務部黨組書記、部長王文濤；以及國家衛生健康委員會黨組書記、主任雷海潮。

江金權最後強調，科學制定與接續實施五年規劃，是「黨治國理政」的重要經驗，也是中國特色社會主義的政治優勢，「外國很多政黨都羨慕我們能夠進行長期的規劃」。