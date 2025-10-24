四中全會｜國家衛健委：望五年後中國人均預期壽命提升至80歲左右

周五（24日），中共中央舉行新聞發布會介紹和解讀二十屆四中全會精神。國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮會上表示，希望將中國人口人均預期壽命提升至80歲左右，並提到穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡，優化就業、社保等方面的年齡限制政策。



雷海潮介紹，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》立足推動人的全面發展、全體人民共同富裕邁出堅實步伐，對衛生健康和人口方面又作出了進一步的謀劃和部署。

一是建設生育友好型社會。《建議》明確倡導積極的婚育觀，優化生育支持政策和激勵政策，發揮育兒補貼、個稅抵扣等政策的綜合作用，深入開展托育服務補助示範試點，發展普惠托育和托幼一體化服務，有效降低家庭的生育養育教育成本。完善落實生育保險和生育休假制度。加強婦女和兒童的健康服務。

二是推動老有所養。健全養老事業和產業協同發展的政策機制。優化基本養老服務供給。發展醫養結合服務。推行長期護理保險，健全失能失智老年人的照護體系，擴大康復護理和安寧療護的服務供給。

三是推動老有所為。穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡，優化就業、社保等方面的年齡限制政策，積極開發老年人力資源，發展銀發經濟。衛生健康工作和人口服務工作既要突出老年人、兒童和婦女等重點群體，同時我們也要為全人群提供預防、保健、診療、康復全鏈條的綜合服務，來為中國式現代化提供良好的健康根基和人口根基。

雷海潮又表示，希望通過五年的努力，能夠推動中國人口人均預期壽命，由現在的79歲再提升一歲，達到80歲左右，滿足和適應人民群眾對美好健康生活的新期待。