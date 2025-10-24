四中全會｜王文濤：中國不搞損人利己、零和博弈那一套

中共中央今天（24日）上午舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。中國商務部黨組書記、部長王文濤介紹，關於「十五五」時期對外開放工作，《建議》部署拓展雙向投資合作空間。



商務部黨組書記、部長王文濤在10月24日舉行的新聞發布會上說，要擦亮「投資中國」品牌，塑造吸引外資新優勢，落實好「准入又准營」，營造透明、穩定、可預期的制度環境。

王文濤強調，有效實施對外投資管理，健全海外綜合服務體系，引導產供鏈合理有序跨境佈局，「我們既看GDP也看GNI，既重視『中國經濟』也重視『中國人經濟』。」

王文濤提出，要把中國大市場優勢充分發揮出來，讓中國大市場成為全球創新的應用場；要讓中國大市場成為全球大機遇，讓外資願意來、留得住、發展好，共享中國新機遇。

王文濤介紹，今年3月，習近平總書記在會見國際工商界代表時，充分肯定了外資的重要作用，表明中國擴大開放的堅定決心。從「十四五」看，中國利用外資，一是「量穩」，實際使用外資累計7200多億美元，新設外企24萬多家，引資大國地位依然穩固。二是「質優」，高技術產業引資佔比超過1/3，汽車、醫療健康、電子信息等一大批標誌性項目在華落戶，跨國公司地區總部和研發中心明顯增多。

「我要說的是，下一步，中國開放也好，引資也好，都不搞損人利己、零和博弈那一套，而是互利共贏、共同發展。」王文濤稱，中國主要從兩個方面發力：

一方面，要把中國大市場優勢充分發揮出來。中國現有14億多人口，未來十多年中等收入群體將超過8億，市場潛力巨大。中國將大力提振消費，打造「購在中國」品牌，讓商品和服務消費都「火」起來；中國將加快發展新質生產力，促進人工智能、生物科技、新能源等產業發展，讓中國大市場成為全球創新的試驗場、應用場、利潤場；中國將加快建設高標準市場體系，堅持市場化、法治化、國際化方向，打造國際一流營商環境。許多跨國公司告訴中國，「投資中國不是可選項，而是必選項」。

另一方面，要讓中國大市場成為全球大機遇。中國常說「外企不是外來客，而是一家人」，中國超大規模的市場也是外企的機遇。比如中國實施的以舊換新，以汽車為例，中國全面落實國民待遇，外資品牌銷量佔了汽車以舊換新的1/3。中國將按照「宜早不宜遲、宜快不宜慢」的要求，進一步降低市場準入門檻。服務業是接下來開放的重點，要擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等開放試點，有序擴大教育、文化領域自主開放。中國將持續優化服務，辦好外企圓桌會，把企業的「需求清單」變成中國的「服務清單」，擦亮「投資中國」品牌，讓外資企業願意來、留得住、發展好，共享中國發展新機遇。

王文濤還提到，這幾天，大家都比較關注中美經貿問題。習近平總書記強調，對話和合作是中美唯一正確的選擇。中國作為負責任大國，一直反對的是脫鉤斷鏈，堅定維護的是全球產供鏈安全穩定。前4輪經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，完全可以找到解決彼此關切的辦法，找到正確的相處之道，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。