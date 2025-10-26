九寨溝成「在逃人員剋星」　警方一個月拘捕5名逃犯

近日，多名赴九寨溝旅遊的在逃人員落網。10月26日，九寨溝警方透露，最近一個月已經有5名在逃人員在九寨溝旅遊時被捕。有網民戲稱，九寨溝已成為新的「在逃人員剋星」，簡直「媲美張學友演唱會」。



《紅星新聞》報道，10月1日，《平安九寨》發布消息稱，一名男子因涉嫌偽造證據被內蒙古通遼市科爾沁警方上網追逃，日前來九寨溝旅遊。九寨溝縣公安局民警根據線索在景區布控，經過4小時排查，最終在九寨溝溝口將其拘捕。

多名赴九寨溝旅遊的在逃人員落網。（紅星新聞）

10月9日，九寨溝縣公安局在工作中獲取線索，一名因涉嫌重大勞動安全事故罪被甘肅警方上網追逃的犯罪嫌疑人正在九寨溝旅遊。警方迅速組織精幹力量，進行精準布控和摸排追蹤，數小時後拘捕疑犯。

10月16日下午6時許，九寨溝縣公安局協助江蘇泰州警方，在漳紮鎮彭豐路段成功拘捕正在九寨溝旅遊的在逃犯罪嫌疑人吳某、劉某。據了解，此前吳某、劉某因涉嫌詐騙被江蘇泰州警方追逃。

2025年9月30日，四川阿壩州，九寨溝遊人如織。（CFP）

10月23日，一名在逃男子剛抵達九寨溝3小時就被民警拘捕。據悉，該男子因涉嫌盜竊罪，於2025年10月17日被江西南昌警方列為網上追逃人員。

九寨溝警方提醒，違法犯罪者終將受到法律的嚴懲。公安機關正告在逃人員主動投案自首，爭取寬大處理。廣大群眾如發現可疑人員或線索，請及時向公安機關舉報。