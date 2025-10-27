十五屆全運會火炬傳遞路線公布　11月2日港澳廣深4城同步舉行

10月27日，中華人民共和國第十五屆運動會火炬傳遞新聞發布會在廣州舉行，公布十五運會火炬傳遞啟動儀式將於11月2日9時在深圳市蓮花山公園舉行，香港、澳門、廣州隨後分別舉行起跑儀式，同步開展火炬傳遞。



火炬傳遞活動結束後，將由四個城市代表將火種送回廣州，當天下午在廣東奧林匹克體育中心舉行儀式，以銜接十五運會開幕式場內火炬傳遞和主火炬點火。



十五運會和殘特奧會火炬「綻放」

十五運會火炬傳遞路線正式公布

十五運會火炬傳遞將於11月2日上午在香港、澳門、廣州、深圳4個城市分別舉行，共設火炬手200棒，每個城市跑動50棒，每棒跑動50~100米。各城市傳遞路線首次對外公布。

廣州賽區的火炬傳遞路線突出「千年商都」的城市特色，串聯鎮海樓、明代古城墻、五羊雕塑、天字碼頭等老建築、老景點，同時將展示二沙島、星海音樂廳、珠江新城、海心沙亞運公園等新地標、新空間。

深圳賽區火炬傳遞路線總長45公里，其中跑動約5公里，空中傳遞約40公里，突出「開放之城」的城市特色，既串聯了行政中心、深圳灣超級總部基地、前海國際會議中心等新時代城市客廳，又途經了金岸中街、港風港味街區等美食街區，讓火炬手在奔跑中重溫「春天的故事」。

香港賽區的火炬路線以添馬政府總部為起點，並以十五運會香港主場館啟德體育園為終點，橫越維多利亞港兩岸並途經多個香港著名地標，包括添馬公園、中環和灣仔海濱、金紫荊廣場、香港文化中心和香港太空館。除跑步方式外，也會使用渡輪和開篷巴士。

粵港澳合辦的第十五屆全運會11月9日開幕。港府在添馬公園放置有吉祥物「喜洋洋」（左）及「樂融融」（右）公仔的倒數時計，供市民打卡。10月15日拍攝時，顯示尚有25日就開鑼。（廖雁雄攝）

澳門賽區的火炬傳遞活動將在澳門半島進行，路線全長約2.6公里，途經澳門旅遊區，不僅串聯了澳門多個具有代表性的歷史文化地標，更生動展現了澳門作為中西文化交匯點的獨特魅力。

智能機器人等參與火炬傳遞或串聯路段

此外，與歷屆全運會相比，十五運會火炬傳遞在組織模式、傳遞方式和路線設計等方面均有創新。

據了解，十五運會火炬傳遞在組織模式方面，創新採取「三地聯動、四城同傳」的形式，四個城市同步開展火炬傳遞，全景式呈現中國式現代化的灣區實踐；除個人火炬手外，還安排了部份團體火炬手，由1名主火炬手和不超過6名助跑火炬手組成，展現相關領域或團隊風采。

在傳遞方式方面，將採取智能機器人、無人駕駛汽車、低空飛行器等進行火炬傳遞或串聯路段，突顯粵港澳大灣區作為國際科技創新中心的產業優勢，以極具創新性和未來感的嘗試，展示科技與體育的深度融合。

在路線設計方面，部份路段通過點對點跳躍式傳遞，更加全面地串聯城市地標，展示城市特色，體現歷史文化和當代風貌的傳承。

十五運會火炬傳遞標誌名為「海焰之靈」

十五運火炬傳遞標誌名為「海焰之靈」，標誌下方是湧動不息的海浪，代表著海洋的廣袤與深邃，象征著粵港澳大灣區作為海上絲綢之路重要節點，得天獨厚的海洋地理優勢和向海圖強的雄心壯志。

目光上移，一只靈動的中華白海豚躍出海面，既展示了十五運會吉祥物的風采，又象征著綠色、生態、可持續發展的理念。

在標誌的上方，熊熊燃燒的火焰在海面上肆意舞動，象征著全運會的聖火如同深海的寶藏，蘊含著無盡的能量，點燃運動員的激情與夢想。

十五運會火炬傳遞實現「無感通關」

十五運會廣東賽區執委會大型活動和志願服務部副部長唐國華表示，十五運會火炬傳遞參照跨境賽事的「無感通關」模式制定專屬保障方案，開展了火炬及配套設備、火炬手和護跑手服裝等通關運輸工作，實現了當天起運、當天到達的目標。