好運大灣區｜三策聯動十五運，灣區創新跑起來

鄭永年：大灣區將成為中國第四次產業革命的搖籃

「從當前發展勢頭來看，大灣區和長三角勢必構成中國第四次產業革命的搖籃。」 香港中文大學（深圳）公共政策學院院長、前海國際事務研究院院長鄭永年教授在談及大灣區創新前景時如是說。

鄭永年指出，中國用短短幾十年走完了西方近兩百年的工業化歷程，這是一種高度壓縮式的發展，創造力在短時間內集中迸發。在這一進程中，青年與科技的作用至關重要，未來中國經濟的持續發展同樣高度依賴於此。在他看來，技術創新與青年群體密不可分，重視青年是國家競爭力的核心所在。

他進一步指出，中國已進入新質生產力爆發的時代。然而，要使新質生產力真正落地並轉化為經濟活動，助力突破當前發展中的「內卷」困境，推動整體經濟向上發展，關鍵在於實施有效的改革。

鄭永年認為，推動中國高質量發展需聚焦青年群體作用，其核心在於實施兩項關鍵策略——「抓小放大」與「抓輕放老」。

一是在企業層面「抓小放大」：大企業的發展應交由市場主導，政府應將重點轉向大力扶持中小企業。

二是人才層面「抓輕放老」：人才發展方面，應把重點放在年輕人群體，而非老年人群體。

林至穎：推動大灣區從「通道紅利」向「創新生態」質變

港區全國人大代表、廣東省粵港澳合作促進會副會長林至穎認為，第十五屆全國運動會將成為粵港澳大灣區探索制度融合、共同發展的重要機遇。

他建議，要借助全運會，促進粵港澳在賽事組織、體育版權和運動員管理等方面達成共識，擬定大灣區體育合作框架，為全運會前的熱身賽與日後的跨境賽事形成長效機制，推動運動員與設備跨境流動。

此外，在資金籌集和分配方面，香港作為國際金融中心，可以成為處理大灣區跨境賽事的資金籌集與分配的基地，處理採購設備、頒發獎金、國際贊助支付等事務。

林至穎說，利用全運會聚集知名大灣區運動員作為賽事亮點，安排運動員出席粵港澳大灣區系列賽，如香港馬術比賽，進一步發揮賽事優勢，發展馬匹訓練、育馬和馬術訓練等產業，推動馬術訓練相關穿戴科技器材產業發展，融合涉馬產業與大型賽事。

謝來風：借十五運東風，讓科研「北上南下」更暢通

「即將在大灣區啟幕的『十五運』，正推動香港爭取內地赴港簽注便利化，為跨區域人員流動注入了新動能，這種便利不應僅局限於賽事期間。當前港澳科研人員『北上』赴內地交流已較為便利，而內地科研人員往返港澳的交流便利性有待提升。 」

中國（深圳）綜合開發研究院港澳及區域發展研究所副所長謝來風建議，以十五運為契機，推動簽注便利措施常態化，並依託前海、橫琴、南沙、河套大灣區四大合作平台為試點，針對性優化內地科研人員赴港澳的簽注政策，通過簡化流程、增加頻次等舉措，為大灣區科研協作掃清流動障礙。

謝來風認為，當前東西岸發展不平衡問題突出，西岸需借力通道優勢加速崛起，而廣東正在推進的環珠江口100公里「黃金內灣」建設正是關鍵抓手。

「珠江口西岸未來正是『再造一個新廣東』的重要增量。」謝來風認為，隨著互聯互通設施持續完善，環珠江口100公里黃金內灣有望對標舊金山灣區、紐約都會區，形成成熟的「通勤都會區」。