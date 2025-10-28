胡錫進評美航母南海墜機｢出大醜｣：欺負小國行，對抗解放軍難中用

10月26日，美軍太平洋艦隊在社交平台發文稱尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦上的兩架美國海軍飛機——一架海鷹（Sea Hawk）直升機和一架F/A-18超級大黃蜂戰鬥機，在南海上空執行單獨「例行行動」時接連墜毀，共五名機組人員全部獲救，目前情況穩定，海軍正在調查這兩宗事件。

對此，外交部回應表示，如果美方提出，中方願意從人道主義的角度出發，向美方提供必要的協助。但亦強調，美方頻繁派遣軍艦、軍機到南海炫耀武力是引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源。

美軍機南海墜毀引發關注，內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文評論直指，美軍王牌航母「出大醜」，不僅不似被吹噓那樣厲害「中國最新建造航母的空戰能力僅及它的60%」，甚至非常「拉胯」。



(Left) The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68) and China's third aircraft carrier, the Fujian。胡錫進引用CNN報道截圖，對比「尼米茲」號和福建艦。

事故發生後，正在亞洲訪問的特朗普回應表示，聽說事件，「可能是燃油質量不好」。他並不認為是蓄意破壞，「他們認為可能是燃油出了問題。我們會查出來的，這沒有什麼可隱瞞的。」

胡錫進在文章中認為，兩架不同類型的飛機30分鐘從同一艘航母起飛後墜海，肯定不是小事情，背後應該有大的技術、管理和操作原因。

他亦在文章中分享美國網民的觀點，稱美國網民的警惕性、對陰謀論的熱衷，在這次事件中被迅速激發了出來。其中有人懷疑，是否是中國電磁脈衝攻擊；有人認為，美軍藉口說訓練墜毀是為了「避免發生第三次世界大戰」；還有警告「別跟中國胡鬧」；以及有網民猜測，「這是否意味著，中國的技術到了即使不派戰鬥機去對抗美國戰鬥機，也能把他們幹掉的地步？」

F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機。（胡錫進引述路透社圖源）

對於美國網民的回應，胡錫進直言「非常有意思」，「看來許多美國人真的覺得中國的隱秘科技技術非常了得，甚至可以讓美國的不同型號戰機像得了禽流感的飛鳥一樣在南海上啪啪往下掉。」

MH-60R「海鷹」直升機。（胡錫進引用圖源：CNN）

對於連掉兩架飛機，《環球時報》採訪了多名中國專家。

軍事學者宋忠平認為，美國即便擁有11艘航空母艦，面對維持全球霸權的繁重任務，美軍也已力不從心。另外，墜機事故與尼米茲」號航空母艦自身的戰鬥力和保障力大幅下降有關，按照計劃，「尼米茲」號這艘已達到設計年限50年的航母即將退休。

軍事專家張軍社認為，美軍航母頻繁赴南海炫耀武力，相關指揮官也多次公開宣稱要「向中國展示實力」。這種持續的對抗心理無形中加劇了美軍官兵的緊張情緒。加之美軍在南海頻繁開展針對中國的實戰性很強的演練，美軍人員做賊心虛，怕遭到中方反制，精神高度緊張時極易出現操作失誤，從而導致事故發生。

美軍「尼米茲」級航母「林肯」號。（胡錫進引用圖源：CNN）

胡錫進亦在文章中指出，其實美軍近來出的事故特別多，舉個例子，去年12月，美軍「葛底斯堡」號巡洋艦竟然錯誤地講「杜魯門」號航空母艦上的一架F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機給擊落了，今年 4 月，另一架「超級大黃蜂」戰鬥機被牽引時，因航母躲避胡塞武裝的襲擊「急轉彎」，從「杜魯門」號機庫甲板上滑落墜海。5月，一架「超級大黃蜂」戰鬥機降落時，因阻攔系統故障而墜海。

雖然冷戰結束後，美國是唯一保持大規模航母力量的國家，但「美國的航母力量顯然被誇大了」。胡錫進強調，美國冷戰後的所有戰鬥都是針對小國，屬於「捏軟柿子」「欺負弱小」，那些壓倒性的勝利都是不對稱的。美國航母在冷戰後不僅沒有經歷過勢均力敵的對抗，連旗鼓相當的對峙都沒發生過。所以美國航母的很多毛病被隱藏了，淡化了，很少引起轟動性的關注，像周日這次連掉兩架飛機，引來美國輿論一波較大規模關注和嘲笑，已經是不多的例子了。

文章表示，30分鐘自己連掉2架飛機，美國航母的這種戰備水平根本支持不了它們在南海發生與解放軍的高強度對抗，美國的航母現在看來更像是美國國家力量的儀仗隊，嚇唬、欺負小國行，面對解放軍這樣的強大力量時，它們到底中不中用，很值得懷疑。