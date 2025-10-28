鍾台文署名文章：祖國必然統一勢不可擋

10月28日，新華社發表第三篇「鍾台文」署名文章《祖國必然統一勢不可擋》。



解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，也是中華民族偉大復興的應有之義。兩岸同屬一個中國，祖國統一大勢不可阻擋，這是中華民族走向偉大復興的時、勢、義所決定的。統一不是一種選擇，而是一種必然。在中華民族走向偉大復興的歷史征程中，兩岸中華兒女一定能夠早日解決台灣問題，實現祖國完全統一，共享民族復興榮耀。



兩岸統一是民心所向

在中華民族幾千年的歷史長河中，統一始終是歷史發展的主流。中華民族書寫了輝煌的歷史，創造了燦爛的文明，深刻認識到「統則強、分則亂」的興衰規律，形成了追求「大一統」的共同價值取向。自宋元以來，台灣絕大多數時間都是統一的多民族國家的一部份。即便是在被日本非法侵占的50年里，台灣同胞武裝、非武裝反抗日本殖民統治從未停止，更有數萬人胸懷「欲救台灣，必先救祖國」的信念，奔赴祖國大陸參加抗日戰爭，最終與大陸同胞共同取得抗戰的偉大勝利，台灣隨之光復、回歸祖國。這充分表明，台灣同胞具有光榮的愛國主義傳統。兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人，完成國家統一是全體中華兒女孜孜以求的願望。有全體14億多中國人匯聚的智慧和力量作支撐，實現國家統一的民意無比堅實、基礎無比雄厚、力量無比強大。

在中國共產黨的引領推動下，70多年來特別是兩岸隔絕狀態打破以來，兩岸關系獲得長足發展。兩岸交流合作日益廣泛，互動往來日益密切，給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來實實在在的好處，充分說明兩岸和則兩利、合則雙贏，兩岸同胞走近走親的強烈意願是任何力量都壓制不了的，兩岸交流交往交融的時代大潮是任何力量都阻擋不了的。兩岸關系發展，特別是祖國大陸廣泛惠及台灣同胞的政策舉措，契合了廣大台灣同胞的心聲，塑造了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。

在中華民族實現國家完全統一的偉大進程中，「台獨」分裂勢力不過是蚍蜉撼樹、螳臂當車。2300萬台灣同胞都是中華民族一分子，都是中國人。「台獨」分裂勢力大肆推動「去中國化」「漸進台獨」，愚弄台灣民眾，尤其是毒害青少年一代，製造台灣社會「分離意識」，嚴重毒害台灣同胞心靈。「台獨」分裂勢力置台灣民眾命運與台灣發展前途於不顧，不惜裹挾台灣社會為其政治私利墊背，給台灣帶來深重禍患，危害台灣前途。「台獨」分裂勢力一意孤行，背棄民族大義，甘當美國等西方國家「以台遏華」的棋子，配合其打壓遏制大陸發展，甚至不惜將民族利益出賣給外部勢力，損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，終將遭到歷史和人民的審判和懲處。

8月11日，台灣「反台獨反介入聯合行動」600多人在台北凱達格蘭大道總統府前，抗議賴清德「竄美謀獨賣台禍台」。（主辦單位提供）

兩岸統一是大義所在

1949年以來，中國共產黨始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央，牢牢把握對台工作的歷史方位和時代使命，引領兩岸關系發展方向，塑造祖國必然統一大勢。新時代新征程，中國共產黨立志於中華民族千秋偉業，在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的進程中，堅定不移推進祖國統一大業。

國家統一是全體中國人民意志的強烈表達。解決台灣問題是中國人自己的事，只能也必須由包括台灣同胞在內的14億多中國人民共同決定。這不僅是民族情感使然，更是國家行使主權的必然。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的幹涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。統一，是中華民族根本利益所在，也是台灣同胞福祉的最大保障。

台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部份，支持中國統一是維護國際法權威和戰後國際秩序的應有之義。80年前，中國人民浴血奮戰，贏得了抗日戰爭的偉大勝利；80年後，中國致力於維護戰後國際秩序，決不允許歷史悲劇重演。維護國家統一和領土完整，是國際法的基本原則，是每個主權國家的基本權利。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關系基本準則，國際社會廣泛理解支持中國人民完成國家統一的正義事業。從國際大義上講，中國人民解決台灣問題，事關維護《聯合國憲章》的原則，符合人類社會進步和正義的潮流。中國必將統一，既由戰後國際秩序所決定，也為站在人類文明與進步一邊的絕大多數國家所支持。無論外部勢力如何搗亂，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。

預告最後亮出八個大字「統一台灣 勢不可擋」。（《澎湖海戰》預告截圖）

兩岸統一是大勢所趨

習近平總書記深刻指出：「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。」決定兩岸關系走向的關鍵因素是祖國大陸的發展進步。經過數十年的發展，祖國大陸的經濟實力、科技實力、軍事實力、文化軟實力及綜合國力大幅躍升，國際地位顯著提高，國際影響力明顯增強，日益走近世界舞台中央。中華民族偉大復興勢不可擋，國家統一事業也正進入新的歷史進程。祖國大陸發展的優勢和條件，持續轉化為推進統一的能力和動力，必將不斷促進兩岸社會交流交融，加深兩岸同胞利益和情感聯結，增進共同的民族、文化和國家認同，牽引兩岸關系朝統一方向前行。祖國大陸的實力決定了「台獨」分裂沒有出路、統一不可抗拒，決定了外部幹涉不會得逞、「倚外謀獨」只會失敗，台灣的出路有且只有一條，就是走向祖國完全統一。

中華民族一定是強必統，統更強。從兩岸實力對比和國際格局演變趨勢看，只會對支持統一的正義一方愈來愈有利。兩岸坐下來談，談出合理的「兩制」台灣方案，不僅台灣現有社會制度會得到充分尊重、實現高度自治，台灣同胞還可以更廣泛參與國家治理和國際事務，與大陸同胞一道當家做主，在更廣袤的土地上實現治國安邦、經天緯地的理想。正如孫中山先生所言：「『統一』是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」

青山遮不住，畢竟東流去。兩岸統一既是歷史定論、法理必然，也是民心所向、大義所在，更是不可阻擋、不可逆轉的時代洪流。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！