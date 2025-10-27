鍾台文署名文章：兩岸關係發展和統一利好

10月27日，新華社發表鍾台文第二篇署名文章《兩岸關係發展和統一利好》。



國家統一是中華民族偉大復興的必然要求，是兩岸關係發展的歷史定論。長期以來，中國共產黨、中國政府、中國人民為推進祖國統一進程、完成祖國統一大業作出不懈努力。兩岸關係發展歷程證明：兩岸同胞有著血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是任何人任何勢力都無法改變的；國家統一、民族復興的歷史大勢，更是任何人任何勢力都無法阻擋的。統一後，有強大祖國作後盾，台灣同胞民生福祉會更好，發展空間會更大，更加安全、更有尊嚴，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，台灣將永保太平，民眾將安居樂業。

尊重生活方式，保障合法權益

我們堅持以人民為中心的發展思想，踐行「兩岸一家親」理念，以兩岸同胞福祉為依歸，致力推動兩岸關係和平發展、融合發展，完善促進兩岸交流合作、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。我們先後出台了促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」「26條措施」，助力台胞台企發展的「11條措施」「農林22條措施」等，逐步為台胞在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，持續同台胞分享大陸發展機遇。台胞在大陸投資興業、安居樂業，經濟、社會、文化等各方面合法權益得到有力保障。

我們追求的國家統一，不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈契合。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣地區現行社會制度和生活方式等將得到充分尊重，實行「愛國者治台」、高度自治，廣大台灣同胞可以真正當家做主，私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障，愛台愛鄉的感情將得到充分照顧。

9月23日，精選收錄17世紀至上世紀20年代跨越台灣海峽往來信件的《兩岸家書》，在北京台灣會館正式發布。（新華社）

突破經濟發展瓶頸，分享國家發展紅利

兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體。數十年來，兩岸經濟合作取得突破性進展，互利互補格局基本形成。尤其在2008年至2016年，兩岸實現全面、直接、雙向「三通」，兩岸產業合作持續推進，兩岸經濟合作機制初步建立，兩岸貿易額不斷創下新高。台灣獲得新的市場空間和綜合成本優勢，為其傳統產業和新興產業發展帶來新的平台和動能，推動了島內經濟發展。越來越多的台商台企選擇在大陸發展，與大陸同胞一道共享中國式現代化發展成果和機遇。

統一後，台灣將突破經濟發展瓶頸，進一步分享國家發展紅利。兩岸經濟合作越深、越廣，台灣經濟越有希望實現可持續增長和跨越式發展。台灣經濟長期面臨的結構性問題將迎刃而解，農業、旅遊等傳統產業可借助大陸遊客與消費市場煥發新的活力。兩岸共同市場建成後，台灣商品進入大陸將全部實現零關稅，台灣企業可以依托大陸雄厚的資金、龐大的市場、完整的產業體系及共建「一帶一路」倡議帶來的機遇做大做強，台灣同胞可以從兩岸貿易中得到實實在在的好處。兩岸產業鏈將深度融合，台灣的集成電路、精密機械、生物科技等優勢產業可與大陸產業優勢互補，兩岸企業完全能夠攜手發展，走向全球。

台北市。（視覺中國）

財政盡可用之於民，盡享國家整體資源

我們為推動兩岸關係發展所做的一切，都是為了增進兩岸同胞的親情和福祉，實現兩岸同胞對美好生活的向往。當前，我們正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，制度優勢更加彰顯，創新活力更加強勁，物質基礎更加雄厚，發展前景更加廣闊。我們有能力讓14億多人民過上好日子，也完全有能力同台灣同胞一起共創美好未來。

統一後，台灣地區財政盡可用之於民，盡享國家整體資源。台灣將不再受「台獨」分裂勢力和島內政治爭鬥荼毒，清除嚴重損害民眾福祉的根源問題。台灣地區財政稅收盡可用於改善民生，現行防務預算不再為「台獨」分裂買單，將可以大量投入醫療、教育、養老等民生領域，真正為民眾做實事、辦好事、解難事。國家可以投入支持台灣的民生建設，台澎金馬的高速公路、高鐵、機場等基礎設施將得到極大改善。兩岸在文化教育、醫療衛生、社會保障等民生領域可以實現資源同享，長期困擾台灣同胞的民生難題，可以得到根本性解決。兩岸商品無障礙流通，台灣消費品的價格將會大幅降低，且將便利進入大陸龐大的消費市場。台灣同胞往來大陸更為便利，台灣同胞就業、創業機會普遍增多，將會過上更加富足康寧的生活。

兩岸青年交流愈見頻繁。（資料圖片／視覺中國）

共享民族榮耀，共享大國尊嚴

台灣問題產生後，兩岸曾對峙、隔絕長達38年，至今仍未結束政治對立。但兩岸同屬中華民族，兩岸同胞都是中國人，同根同源、同文同種，這是無法否認的事實。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。9月3日，我們在北京舉行了莊嚴隆重的紀念大會，習近平總書記發表重要講話並閱兵。包括台灣同胞在內的全體中華兒女都倍感振奮、深受鼓舞，很多在島內收看紀念大會轉播的台胞激動喊出「我是中國人」「中華民族萬歲」。這充分說明，兩岸同胞對中國人的身份有共同的認同，對實現中華民族偉大復興有共同願景。

統一後，台灣同胞可以共享民族榮耀，共享大國尊嚴。台灣同胞將以主人翁身份參與國際事務和全球治理，真正體會到作為大國公民的尊嚴和驕傲。經中國中央政府批准，外國可以在台灣設立領事機構或其他官方、半官方機構，國際組織和機構可以在台灣設立辦事機構，有關國際公約可以在台灣適用，有關國際會議可以在台灣舉辦。

2024年5月11日，第十次聯合國大會緊急特別會議。（新華社）

遠離戰爭風險，確保安居樂業

長期以來，我們把為台灣同胞謀福祉作為發展兩岸關係的出發點和落腳點，始終團結台灣同胞，共同反對「台獨」分裂活動，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善。2008年至2016年，兩岸雙方在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，開創了和平發展的新局面，給兩岸同胞尤其是台灣同胞帶來了實實在在的好處。事實證明，兩岸關係和平發展是增進同胞利益福祉、促進台灣社會和諧安寧、確保台灣同胞安居樂業的正確道路。令人痛心的是，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁，妄圖「倚外謀獨」「以武謀獨」，把台灣帶向兵兇戰危的險境。越來越多的台灣同胞逐漸認清「台獨」是絕路、統一擋不住，呼籲兩岸交流合作、改善經濟民生，亟盼台海和平穩定。要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，已成為島內主流民意。

統一後，兩岸同胞將遠離戰爭風險，確保安居樂業。「台獨」給兩岸同胞所帶來的戰爭風險將被消除，外部勢力干涉兩岸中國人內部事務的黑手將被斬斷，破壞台海地區和平穩定、損害台灣民眾利益福祉的問題將得到根本解決。兩岸同胞可以在和平安寧環境中工作生活，真正過上安居樂業的美好生活，充分享受中華民族偉大復興的無上榮光。

兩岸同胞都是中國人、一家人，沒有理由不和衷共濟、大有作為，台灣同胞更沒有理由缺席民族復興的偉大進程。兩岸關係好，台灣才會好；和平統一後，台灣會更好。只要包括兩岸同胞在內的海內外中華兒女同心同向、團結奮鬥，就一定能匯聚起實現國家統一和民族復興的磅礴偉力，就一定能開辟兩岸關係的美好未來！