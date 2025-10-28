中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議

中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議深入分析國際國內形勢，就制定國民經濟和社會發展「十五五」規劃提出以下建議。



一、「十五五」時期是基本實現社會主義現代化的關鍵時期

（1）「十四五」時期我國發展取得重大成就。「十四五」時期我國發展歷程極不尋常、極不平凡。面對錯綜複雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，迎難而上、砥礪前行，經受住世紀疫情嚴重衝擊，有效應對一系列重大風險挑戰，推動黨和國家事業取得新的重大成就。經濟運行穩中有進，高質量發展紮實推進；科技創新成果豐碩，新質生產力穩步發展；全面深化改革進一步推進，高水平對外開放不斷擴大；全過程人民民主深入發展，全面依法治國有效實施；文化事業和文化產業蓬勃發展，精神文化產品豐富多彩；民生保障紮實穩固，脫貧攻堅成果鞏固拓展；綠色低碳轉型步伐加快，生態環境質量持續改善；國家安全能力有效提升，社會治理效能增強，社會大局保持穩定；國防和軍隊建設取得重大進展；「一國兩制」實踐深入推進；中國特色大國外交全面拓展；全面從嚴治黨成效顯著，反腐敗鬥爭縱深推進，黨的創造力、凝聚力、戰鬥力明顯提高。我國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。這些重大成就的取得，根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。

（2）「十五五」時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位。實現社會主義現代化是一個階梯式遞進、不斷發展進步的歷史過程，需要不懈努力、接續奮鬥。「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，要鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項，在激烈國際競爭中贏得戰略主動，推動事關中國式現代化全局的戰略任務取得重大突破，為基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎。

（3）「十五五」時期我國發展環境面臨深刻複雜變化。大國關係牽動國際形勢，國際形勢演變深刻影響國內發展，我國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。從國際看，世界百年變局加速演進，國際力量對比深刻調整，新一輪科技革命和產業變革加速突破，我國具備主動運籌國際空間、塑造外部環境的諸多有利因素。同時，世界變亂交織、動蕩加劇，地緣衝突易發多發；單邊主義、保護主義抬頭，霸權主義和強權政治威脅上升，國際經濟貿易秩序遇到嚴峻挑戰，世界經濟增長動能不足；大國博弈更加複雜激烈。從國內看，我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢更加彰顯。同時，發展不平衡不充分問題仍然突出；有效需求不足，國內大循環存在卡點堵點；新舊動能轉換任務艱巨；農業農村現代化相對滯後；就業和居民收入增長壓力較大，民生保障存在短板弱項；人口結構變化給經濟發展、社會治理等提出新課題；重點領域還有風險隱患。

變局蘊含機遇，挑戰激發鬥志。全黨要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，保持戰略定力，增強必勝信心，積極識變應變求變，敢於鬥爭、善於鬥爭，勇於面對風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，以歷史主動精神克難關、戰風險、迎挑戰，集中力量辦好自己的事，續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章，奮力開創中國式現代化建設新局面。

2025年抗戰勝利80周年閱兵儀式，習近平與各國領導人畫面。（新華社）

二、「十五五」時期經濟社會發展的指導方針和主要目標

（4）「十五五」時期經濟社會發展的指導思想。堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，圍繞全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，統籌推進「五位一體」總體布局，協調推進「四個全面」戰略布局，統籌國內國際兩個大局，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，堅持以經濟建設為中心，以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，以全面從嚴治黨為根本保障，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推動人的全面發展、全體人民共同富裕邁出堅實步伐，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

（5）「十五五」時期經濟社會發展必須遵循的原則。

——堅持黨的全面領導。堅決維護黨中央權威和集中統一領導，提高黨把方向、謀大局、定政策、促改革能力，把黨的領導貫穿經濟社會發展各方面全過程，為我國社會主義現代化建設提供根本保證。

——堅持人民至上。尊重人民主體地位，緊緊依靠人民，維護人民根本利益，促進社會公平正義，注重在發展中保障和改善民生，在滿足民生需求中拓展發展空間，推動經濟和社會協調發展、物質文明和精神文明相得益彰，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民。

——堅持高質量發展。以新發展理念引領發展，因地制宜發展新質生產力，做強國內大循環，暢通國內國際雙循環，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，加快培育新動能，促進經濟結構優化升級，做優增量、盤活存量，推動經濟持續健康發展和社會全面進步。

——堅持全面深化改革。聚焦制約高質量發展的體制機制障礙，推進深層次改革，擴大高水平開放，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應，持續增強發展動力和社會活力。

——堅持有效市場和有為政府相結合。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，構建統一、開放、競爭、有序的市場體系，建設法治經濟、信用經濟，打造市場化法治化國際化一流營商環境，形成既「放得活」又「管得好」的經濟秩序。

——堅持統籌發展和安全。在發展中固安全，在安全中謀發展，強化底線思維，有效防範化解各類風險，增強經濟和社會韌性，以新安全格局保障新發展格局。

（6）「十五五」時期經濟社會發展的主要目標。

——高質量發展取得顯著成效。經濟增長保持在合理區間，全要素生產率穩步提升，居民消費率明顯提高，內需拉動經濟增長主動力作用持續增強，經濟增長潛力得到充分釋放，全國統一大市場建設縱深推進，超大規模市場優勢持續顯現，新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化取得重大進展，發展新質生產力、構建新發展格局、建設現代化經濟體系取得重大突破。

——科技自立自強水平大幅提高。國家創新體系整體效能顯著提升，教育科技人才一體發展格局基本形成，基礎研究和原始創新能力顯著增強，重點領域關鍵核心技術快速突破，並跑領跑領域明顯增多，科技創新和產業創新深度融合，創新驅動作用明顯增強。

——進一步全面深化改革取得新突破。國家治理體系和治理能力現代化深入推進，社會主義市場經濟體制更加完善，高水平對外開放體制機制更加健全，全過程人民民主制度化、規範化、程序化水平進一步提高，社會主義法治國家建設達到更高水平。

——社會文明程度明顯提升。文化自信更加堅定，主流思想輿論不斷鞏固壯大，社會主義核心價值觀廣泛踐行，全民族文化創新創造活力不斷激發，人民精神文化生活更加豐富，中華民族凝聚力和中華文化影響力顯著增強，國家軟實力持續提高。

——人民生活品質不斷提高。高質量充分就業取得新進展，居民收入增長和經濟增長同步、勞動報酬提高和勞動生產率提高同步，分配結構得到優化，中等收入群體持續擴大，社會保障制度更加優化更可持續，基本公共服務均等化水平明顯提升。

——美麗中國建設取得新的重大進展。綠色生產生活方式基本形成，碳達峰目標如期實現，清潔低碳安全高效的新型能源體系初步建成，主要污染物排放總量持續減少，生態系統多樣性穩定性持續性不斷提升。

——國家安全屏障更加鞏固。國家安全體系和能力進一步加強，重點領域風險得到有效防範化解，社會治理和公共安全治理水平明顯提高，建軍一百年奮鬥目標如期實現，更高水平平安中國建設紮實推進。

在此基礎上再奮鬥五年，到二〇三五年實現我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水平，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。

6月16日，工人在山東省榮成市浦林成山（山東）輪胎有限公司的智能化生產車間內作業。5月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.8%。（新華社）

三、建設現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基

現代化產業體系是中國式現代化的物質技術基礎。堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，堅持智能化、綠色化、融合化方向，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國，保持製造業合理比重，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

（7）優化提升傳統產業。推動重點產業提質升級，鞏固提升礦業、冶金、化工、輕工、紡織、機械、船舶、建築等產業在全球產業分工中的地位和競爭力。提升產業鏈自主可控水平，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，滾動實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，發展先進製造業集群。推動技術改造升級，促進製造業數智化轉型，發展智能製造、綠色製造、服務型製造，加快產業模式和企業組織形態變革。增強質量技術基礎能力，強化標準引領、提升國際化水平，加強品牌建設。優化產業布局，促進重點產業在國內有序轉移。

（8）培育壯大新興產業和未來產業。著力打造新興支柱產業。實施產業創新工程，一體推進創新設施建設、技術研究開發、產品叠代升級，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展。完善產業生態，實施新技術新產品新場景大規模應用示範行動，加快新興產業規模化發展。

前瞻布局未來產業，探索多元技術路線、典型應用場景、可行商業模式、市場監管規則，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點。創新監管方式，發展創業投資，建立未來產業投入增長和風險分擔機制。促進中小企業專精特新發展，培育獨角獸企業。

（9）促進服務業優質高效發展。實施服務業擴能提質行動，擴大服務業開放，深化監管改革，完善支持政策體系，擴大優質經營主體，分領域推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，促進生活性服務業高品質、多樣化、便利化發展。提高現代服務業與先進製造業、現代農業融合發展水平，推進服務業數智化。加強服務標準和質量品牌建設。健全服務業統計監測體系。

（10）構建現代化基礎設施體系。加強基礎設施統籌規劃，優化布局結構，促進集成融合，提升安全韌性和運營可持續性。適度超前建設新型基礎設施，推進信息通信網絡、全國一體化算力網、重大科技基礎設施等建設和集約高效利用，推進傳統基礎設施更新和數智化改造。完善現代化綜合交通運輸體系，加強跨區域統籌布局、跨方式一體銜接，強化薄弱地區覆蓋和通達保障。健全多元化、韌性強的國際運輸通道體系。優化能源骨幹通道布局，加力建設新型能源基礎設施。加快建設現代化水網，增強洪澇災害防御、水資源統籌調配、城鄉供水保障能力。推進城市平急兩用公共基礎設施建設。

6月16日，輪船停泊在河北唐山港京唐港區集裝箱碼頭作業（無人機照片）。5月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.8%。（新華社）

四、加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力

中國式現代化要靠科技現代化作支撐。抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，統籌教育強國、科技強國、人才強國建設，提升國家創新體系整體效能，全面增強自主創新能力，搶占科技發展制高點，不斷催生新質生產力。

（11）加強原始創新和關鍵核心技術攻關。完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動集成電路、工業母機、高端儀器、基礎軟件、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。突出國家戰略需求，部署實施一批國家重大科技任務。加強基礎研究戰略性、前瞻性、體系化布局，提高基礎研究投入比重，加大長期穩定支持。強化科學研究、技術開發原始創新導向，優化有利於原創性、顛覆性創新的環境，產出更多標誌性原創成果。

（12）推動科技創新和產業創新深度融合。統籌國家戰略科技力量建設，增強體系化攻關能力。強化科技基礎條件自主保障，統籌科技創新平台基地建設。完善區域創新體系，布局建設區域科技創新中心和產業科技創新高地，強化國際科技創新中心策源功能。加快重大科技成果高效轉化應用，布局建設概念驗證、中試驗證平台，加大應用場景建設和開放力度，加強知識產權保護和運用。營造具有全球競爭力的開放創新生態。支持青年科技人才創新創業。加強科學技術普及，培育創新文化，弘揚科學家精神。加強科技法治、倫理、誠信、安全建設。

強化企業科技創新主體地位，推動創新資源向企業集聚，支持企業牽頭組建創新聯合體、更多承擔國家科技攻關任務，鼓勵企業加大基礎研究投入，促進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合。培育壯大科技領軍企業，支持高新技術企業和科技型中小企業發展，提高企業研發費用加計扣除比例。加大政府採購自主創新產品力度。

（13）一體推進教育科技人才發展。建立健全一體推進的協調機制，強化規劃銜接、政策協同、資源統籌、評價聯動，促進科技自主創新和人才自主培養良性互動，建設具有全球影響力的教育中心、科學中心、人才中心。圍繞科技創新、產業發展和國家戰略需求協同育人，優化高校布局、分類推進改革、統籌學科設置，深入推進「雙一流」高校和國家交叉學科中心建設，強化科研機構、創新平台、企業、科技計劃人才集聚培養功能，培育拔尖創新人才。加快建設國家戰略人才力量，培養造就更多戰略科學家、科技領軍人才、卓越工程師、大國工匠、高技能人才等各類人才。加強人才協作，優化人才結構，促進人才區域協調發展。以創新能力、質量、實效、貢獻為評價導向，深化項目評審、機構評估、人才評價、收入分配改革，暢通高校、科研院所、企業人才交流通道，激發創新創造動力活力。深化國際交流合作，建立高技術人才移民制度，引育世界優秀人才。

（14）深入推進數字中國建設。健全數據要素基礎制度，建設開放共享安全的全國一體化數據市場，深化數據資源開發利用。促進實體經濟和數字經濟深度融合，實施工業互聯網創新發展工程。加快人工智能等數智技術創新，突破基礎理論和核心技術，強化算力、算法、數據等高效供給。全面實施「人工智能+」行動，以人工智能引領科研範式變革，加強人工智能同產業發展、文化建設、民生保障、社會治理相結合，搶占人工智能產業應用制高點，全方位賦能千行百業。加強人工智能治理，完善相關法律法規、政策制度、應用規範、倫理準則。完善監管，推動平台經濟創新和健康發展。

6月16日，在江蘇省連雲港港東方港務分公司碼頭，大批車輛等待裝船外運（無人機照片）。5月份，貨物進出口總額38098億元，同比增長2.7%。（新華社）

五、建設強大國內市場，加快構建新發展格局

強大國內市場是中國式現代化的戰略依托。堅持擴大內需這個戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，以新需求引領新供給，以新供給創造新需求，促進消費和投資、供給和需求良性互動，增強國內大循環內生動力和可靠性。

（15）大力提振消費。深入實施提振消費專項行動。統籌促就業、增收入、穩預期，合理提高公共服務支出占財政支出比重，增強居民消費能力。擴大優質消費品和服務供給。以放寬準入、業態融合為重點擴大服務消費，強化品牌引領、標準升級、新技術應用，推動商品消費擴容升級，打造一批帶動面廣、顯示度高的消費新場景。培育國際消費中心城市，拓展入境消費。加大直達消費者的普惠政策力度，增加政府資金用於民生保障支出。完善促進消費制度機制，清理汽車、住房等消費不合理限制性措施，建立健全適應消費新業態新模式新場景的管理辦法，落實帶薪錯峰休假。強化消費者權益保護。

（16）擴大有效投資。保持投資合理增長，提高投資效益。優化政府投資結構，提高民生類政府投資比重，高質量推進國家重大戰略實施和重點領域安全能力項目建設。適應人口結構變化和流動趨勢，完善基礎設施和公共服務設施布局，加強人力資源開發和人的全面發展投資。統籌用好各類政府投資，在工作基礎較好的地方探索編制全口徑政府投資計劃。加強政府投資全過程管理。深化投資審批制度改革，進一步明確中央和地方投資方向和重點。加強謀劃論證，實施一批重大標志性工程項目。完善民營企業參與重大項目建設長效機制，發揮政府投資基金引導帶動作用，激發民間投資活力、提高民間投資比重，增強市場主導的有效投資增長動力。

（17）堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點。統一市場基礎制度規則，完善產權保護、市場準入、信息披露、社會信用、兼並重組、市場退出等制度，消除要素獲取、資質認定、招標投標、政府採購等方面壁壘，規範地方政府經濟促進行為，破除地方保護和市場分割。綜合整治「內卷式」競爭。統一市場監管執法，加強質量監管，完善行政裁量權基準制度，強化反壟斷和反不正當競爭執法司法，形成優質優價、良性競爭的市場秩序。健全一體銜接的流通規則和標準，高標準聯通市場設施，降低全社會物流成本。完善有利於統一大市場建設的統計、財稅、考核制度，優化企業總部和分支機構、生產地和消費地利益分享。

6月16日，市民在河北省石家莊新樂市一家金店選購飾品。5月份，社會消費品零售總額41326億元，同比增長6.4%，比上月加快1.3個百分點。（新華社）

六、加快構建高水平社會主義市場經濟體制，增強高質量發展動力

高水平社會主義市場經濟體制是中國式現代化的重要保障。堅持和完善社會主義基本經濟制度，更好發揮經濟體制改革牽引作用，完善宏觀經濟治理體系，確保高質量發展行穩致遠。

（18）充分激發各類經營主體活力。堅持和落實「兩個毫不動搖」，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。深化國資國企改革，做強做優做大國有企業和國有資本，推進國有經濟布局優化和結構調整，增強國有企業核心功能、提升核心競爭力。落實民營經濟促進法，從法律和制度上保障平等使用生產要素、公平參與市場競爭、有效保護合法權益，發展壯大民營經濟。支持中小企業和個體工商戶發展，推動大中小企業協同融通發展。強化產權執法司法保護，加強對查封、扣押、凍結等強制措施的司法監督。完善中國特色現代企業制度，弘揚企業家精神，加快建設更多世界一流企業。

（19）加快完善要素市場化配置體制機制。促進各類要素資源高效配置，建立健全城鄉統一的建設用地市場、功能完善的資本市場、流動順暢的勞動力市場、轉化高效的技術市場。編制宏觀資產負債表，全面摸清存量資源資產底數，優化資產負債結構。完善並購、破產、置換等政策，盤活用好低效用地、閒置房產、存量基礎設施。完善工商業用地使用權續期法律法規，依法穩妥推進續期工作。推進全國行政事業單位存量國有資產盤活共享。推動司法判決執行與破產制度有機銜接，依法有效盤活被查封凍結財產。

（20）提升宏觀經濟治理效能。強化國家發展規劃戰略導向作用，加強財政、貨幣政策協同，發揮好產業、價格、就業、消費、投資、貿易、區域、環保、監管等政策作用，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。強化逆周期和跨周期調節，實施更加積極的宏觀政策，持續穩增長、穩就業、穩預期。增強宏觀政策取向一致性，強化政策實施效果評價，健全預期管理機制，優化高質量發展綜合績效考核。

發揮積極財政政策作用，增強財政可持續性。加強財政科學管理，加強財政資源和預算統籌，強化國家重大戰略任務和基本民生財力保障。深化零基預算改革，統一預算分配權，優化財政支出結構，加強預算績效管理。完善地方稅、直接稅體系，健全經營所得、資本所得、財產所得稅收政策，規範稅收優惠政策，保持合理的宏觀稅負水平。適當加強中央事權、提高中央財政支出比重。增加地方自主財力。加強財會監督。加快構建同高質量發展相適應的政府債務管理長效機制。

加快建設金融強國。完善中央銀行制度，構建科學穩健的貨幣政策體系和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，暢通貨幣政策傳導機制。大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。提高資本市場制度包容性、適應性，健全投資和融資相協調的資本市場功能。積極發展股權、債券等直接融資，穩步發展期貨、衍生品和資產證券化。優化金融機構體系，推動各類金融機構專注主業、完善治理、錯位發展。建設安全高效的金融基礎設施。穩步發展數字人民幣。加快建設上海國際金融中心。全面加強金融監管，強化央地監管協同，豐富風險處置資源和手段，構建風險防範化解體系，保障金融穩健運行。

6月15日，顧客在四川省樂山市一大型商場內挑選新款手機。5月份，社會消費品零售總額41326億元，同比增長6.4%，比上月加快1.3個百分點。（新華社）

七、擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面

堅持開放合作、互利共贏是中國式現代化的必然要求。穩步擴大制度型開放，維護多邊貿易體制，拓展國際循環，以開放促改革促發展，與世界各國共享機遇、共同發展。

（21）積極擴大自主開放。對接國際高標準經貿規則，以服務業為重點擴大市場準入和開放領域，擴大單邊開放領域和區域。加快推進區域和雙邊貿易投資協定進程，擴大高標準自由貿易區網絡。優化區域開放布局，打造形態多樣的開放高地。實施自由貿易試驗區提升戰略，高標準建設海南自由貿易港。統籌布局建設科技創新、服務貿易、產業發展等重大開放合作平台。推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平，建設自主可控的人民幣跨境支付體系。推進全球經濟金融治理改革，推動構建和維護公平公正、開放包容、合作共贏的國際經濟秩序。

（22）推動貿易創新發展。促進外貿提質增效，加快建設貿易強國。推動市場多元化和內外貿一體化，優化升級貨物貿易，拓展中間品貿易、綠色貿易，推動進出口平衡發展。大力發展服務貿易，鼓勵服務出口，完善跨境服務貿易負面清單管理制度，提升服務貿易標準化水平。創新發展數字貿易，有序擴大數字領域開放。提升貿易促進平台功能，支持跨境電商等新業態新模式發展。完善出口管制和安全審查機制。

（23）拓展雙向投資合作空間。塑造吸引外資新優勢，落實好「準入又準營」，縮減外資準入負面清單，促進外資境內再投資。健全外商投資服務保障體系，全面落實國民待遇，推進數據高效便利安全跨境流動，營造透明穩定可預期的制度環境。有效實施對外投資管理，健全海外綜合服務體系，促進貿易投資一體化，引導產業鏈供應鏈合理有序跨境布局。

（24）高質量共建「一帶一路」。加強與共建國家戰略對接，強化合作規劃統籌管理。深化基礎設施「硬聯通」、規則標準「軟聯通」、同共建國家人民「心聯通」，完善立體互聯互通網絡布局，統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生項目建設。提升中歐（亞）班列發展水平。加快西部陸海新通道建設。深化貿易、投資、產業、人文務實合作，拓展綠色發展、人工智能、數字經濟、衛生健康、旅遊、農業等領域合作新空間。完善多元化、可持續、風險可控的投融資體系。加強海外利益保護。

9月10日在長木谷醫療科技展區拍攝的數智骨科手術室展示。（新華社）

八、加快農業農村現代化，紮實推進鄉村全面振興

農業農村現代化關係中國式現代化全局和成色。堅持把解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重，促進城鄉融合發展，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動農村基本具備現代生活條件，加快建設農業強國。

（25）提升農業綜合生產能力和質量效益。堅持產量產能、生產生態、增產增收一起抓，統籌發展科技農業、綠色農業、質量農業、品牌農業，把農業建成現代化大產業。加力實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，增強糧食等重要農產品供給保障能力。嚴守耕地紅線，嚴格占補平衡管理，統籌農用地布局優化。高質量推進高標準農田建設，加強黑土地保護和鹽堿地綜合利用，提升耕地質量。深入實施種業振興行動，推進高端智能、丘陵山區適用農機裝備研發應用，促進良田良種良機良法集成增效。堅持農林牧漁並舉，發展現代設施農業，構建多元化食物供給體系。發展林下經濟，壯大林草產業。穩定土地承包關係，穩步推進二輪承包到期後再延長三十年試點。發展農業適度規模經營，提高新型農業經營主體發展質量，完善便捷高效的農業社會化服務體系，促進小農戶和現代農業發展有機銜接。

（26）推進宜居宜業和美鄉村建設。學習運用「千萬工程」經驗，因地制宜完善鄉村建設實施機制，分類有序、片區化推進鄉村振興，逐步提高農村基礎設施完備度、公共服務便利度、人居環境舒適度。統籌優化村鎮布局，推動縣域基礎設施一體化規劃建設管護。協同推進縣域國土空間治理，穩步開展全域土地綜合整治，持續整治提升農村人居環境，以釘釘子精神解決好農村改廁、垃圾圍村等問題，加快補齊農村現代生活條件短板，創造鄉村優質生活空間。發展各具特色的縣域經濟，開發農業多種功能，推動農村一二三產業深度融合，培育壯大鄉村特色產業，完善聯農帶農機制，促進農民穩定增收。

（27）提高強農惠農富農政策效能。健全財政優先保障、金融重點傾斜、社會積極參與的多元投入格局，確保鄉村振興投入力度不斷增強。保護和調動農民務農種糧積極性，強化價格、補貼、保險等政策支持和協同。加大糧食主產區利益補償力度，實施產銷區省際橫向利益補償。加強糧食購銷和儲備管理。推進農產品進口多元化，促進貿易和生產相協調。推動城鄉要素雙向流動，激勵各類人才下鄉服務和創業就業。節約集約利用農村集體經營性建設用地，依法盤活用好閒置土地和房屋，分類保障鄉村發展用地。支持發展新型農村集體經濟。

統籌建立常態化防止返貧致貧機制，堅持精準幫扶，完善兜底式保障，強化開發式幫扶，增強內生動力，分層分類幫扶欠發達地區，健全鄉村振興重點幫扶縣支持政策，確保不發生規模性返貧致貧。

9月21日，參觀者在浦江創新論壇創業投資大會現場與一個具備觸感反饋功能的機器人互動。（新華社）

九、優化區域經濟布局，促進區域協調發展

區域協調發展是中國式現代化的內在要求。發揮區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略疊加效應，優化重大生產力布局，發揮重點區域增長極作用，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系。

（28）增強區域發展協調性。紮實推動西部大開發形成新格局、東北全面振興取得新突破、中部地區加快崛起、東部地區加快推進現代化，促進東中西、南北方協調發展。鞏固提升京津冀、長三角、粵港澳大灣區高質量發展動力源作用。持續推進長江經濟帶發展、黃河流域生態保護和高質量發展。高標準高質量推進雄安新區建設現代化城市，提升成渝地區雙城經濟圈發展能級。鼓勵各地發揮比較優勢、各展所長，支持經濟大省挑大梁，在推進中國式現代化中走在前作示範。加大差異化政策支持力度，促進革命老區、民族地區、邊疆地區等振興發展。

（29）促進區域聯動發展。推進跨區域跨流域大通道建設，強化區域基礎設施互聯互通。加強重點城市群協調聯動發展，促進區域創新鏈產業鏈高效協作。推動長江中遊城市群等加快發展，培育發展若幹區域性中心城市，更好發揮跨區域聯結型地區支撐帶動作用。深化跨行政區合作，健全區域間規劃統籌、產業協作、利益共享等機制，拓展流域經濟等模式。

（30）優化國土空間發展格局。強化主體功能區戰略實施，保持城市化地區、農產品主產區、重點生態功能區格局總體穩定，細化明確特殊功能區，完善支持政策和考核評價機制。推動戰略性產業、能源資源基地等布局優化。完善國土空間規劃體系，落實優化耕地和永久基本農田、生態保護紅線、城鎮開發邊界等控制線，分區分類實施差別化、精細化用途管制。賦予省級政府統籌建設用地更大自主權，探索實施建設用地總量按規劃期管控模式，實行統籌存量和增量綜合供地。

（31）深入推進以人為本的新型城鎮化。科學有序推進農業轉移人口市民化，推行由常住地登記戶口提供基本公共服務制度。推進超大特大城市治理現代化，加快城市群一體化和都市圈同城化，優化城市規模結構，促進大中小城市和小城鎮協調發展、集約緊湊布局。分類推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，提升產業支撐能力和公共服務水平。堅持城市內涵式發展，大力實施城市更新，建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市。紮實推進邊境城鎮建設。

（32）加強海洋開發利用保護。堅持陸海統籌，提高經略海洋能力，推動海洋經濟高質量發展，加快建設海洋強國。加強海洋科技創新，鞏固提升海洋裝備製造業優勢，壯大海洋新興產業，發展現代航運服務業。實施海洋調查和觀測監測，推進海洋能源資源和海域海島開發利用，加強重點海域生態環境保護修復。強化深海極地考察支撐保障體系。堅定維護海洋權益和安全，提高海上執法和海事司法能力。

「極地號」抗冰能力有限，執行6次南極任務後退出極地考察船序列。圖為「極地號」1989年1月5日遇到特大冰崩，船體一度被浮冰圍堵。（網上圖片）

十、激發全民族文化創新創造活力，繁榮發展社會主義文化

文化繁榮興盛是中國式現代化的重要標志。堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位，植根博大精深的中華文明，順應信息技術發展潮流，發展具有強大思想引領力、精神凝聚力、價值感召力、國際影響力的新時代中國特色社會主義文化，紮實推進文化強國建設。

（33）弘揚和踐行社會主義核心價值觀。深化黨的創新理論學習和宣傳教育，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。創新實施馬克思主義理論研究和建設工程，加快構建中國哲學社會科學自主知識體系。以社會主義核心價值觀引領文化建設，發揮文化養心志、育情操的作用，涵養全民族昂揚奮發的精神氣質。弘揚誠信文化、廉潔文化。加強和改進思想政治工作，推進校園文化建設，用好紅色資源，加強青少年理想信念教育。統籌推進城鄉精神文明建設，提升人民文明素養和社會文明程度。加強網絡內容建設和管理。提升信息化條件下文化領域治理能力。

（34）大力繁榮文化事業。營造良好文化生態，提升文化原創能力，推動新聞出版、廣播影視、文學藝術等領域精品創作。培育形成規模宏大、結構合理、銳意創新的高水平文化人才隊伍。廣泛開展群眾性文化活動，繁榮互聯網條件下新大眾文藝。深化主流媒體系統性變革，推進新聞宣傳和網絡輿論一體化管理，提高主流輿論引導能力。深入實施中華優秀傳統文化傳承發展工程，推動文化遺產系統性保護和統一監管督察，加強歷史文化名城、街區、村鎮有效保護和活態傳承。建好用好國家文化公園。構建中華文明標識體系。堅持文化惠民，實施公共文化服務提質增效行動。推進書香社會建設。統籌推進群眾體育和競技體育發展，加快建設體育強國。

（35）加快發展文化產業。完善文化管理體制和生產經營機制。健全文化產業體系和市場體系，培育優秀文化企業和品牌，實施重大文化產業項目帶動戰略，實施積極的文化經濟政策。推進文化和科技融合，推動文化建設數智化賦能、信息化轉型，發展新型文化業態。引導規範網絡文學、網絡遊戲、網絡視聽等健康發展，加強未成年人網絡保護。推進旅遊強國建設，豐富高品質旅遊產品供給，提高旅遊服務質量。提升入境遊便利化國際化水平。推進文旅深度融合，大力發展文化旅遊業，以文化賦能經濟社會發展。

（36）提升中華文明傳播力影響力。完善國際傳播體制機制，創新傳播載體和方式，加強重點基地建設，增強主流媒體國際傳播能力，全面提升國際話語權，講好中國故事，展現可信、可愛、可敬的中國形象。加強區域國別研究，提升國際傳播效能。深化文明交流互鑒，廣泛開展國際人文交流合作，鼓勵更多文化企業和優秀文化產品走向世界。

內蒙古伊金霍洛旗鄂爾多斯文化產業園在景區舉辦「華夏鐵魂」主題鐵花秀活動，民間藝人將燒紅的鐵水在半空中散開，迸濺形成萬千火花，構成壯麗的圖景，成為當地夜經濟的亮點，吸引眾多遊人前來觀賞。(新華社)

十一、加大保障和改善民生力度，紮實推進全體人民共同富裕

實現人民對美好生活的向往是中國式現代化的出發點和落腳點。堅持盡力而為、量力而行，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，解決好人民群眾急難愁盼問題，暢通社會流動渠道，提高人民生活品質。

（37）促進高質量充分就業。深入實施就業優先戰略，健全就業促進機制，構建就業友好型發展方式。加強產業和就業協同，積極培育新職業新崗位，支持企業穩崗擴崗。完善人力資源供需匹配機制，健全終身職業技能培訓制度，強化擇業和用人觀念引導，著力解決結構性就業矛盾。完善就業支持和公共服務體系，穩定和擴大高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體就業，推動靈活就業、新就業形態健康發展。加大創業支持力度，增強創業帶動就業效應。完善勞動標準體系和勞動關係協商協調機制，加強勞動者權益保障，營造公平有序就業環境。完善就業影響評估和監測預警，綜合應對外部環境變化和新技術發展對就業的影響。

（38）完善收入分配制度。堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重。健全各類要素由市場評價貢獻、按貢獻決定報酬的初次分配機制，促進多勞者多得、技高者多得、創新者多得。完善勞動者工資決定、合理增長、支付保障機制，推行工資集體協商制度，健全最低工資標準調整機制，加強企業工資分配宏觀指導。多渠道增加城鄉居民財產性收入。加強稅收、社會保障、轉移支付等再分配調節。促進和規範公益慈善事業發展。規範收入分配秩序和財富積累機制，支持勤勞創新合法致富，鼓勵先富帶後富促共富。實施城鄉居民增收計劃，有效增加低收入群體收入，穩步擴大中等收入群體規模，合理調節過高收入，取締非法收入，推動形成橄欖型分配格局。

（39）辦好人民滿意的教育。實施新時代立德樹人工程，促進思政課堂和社會課堂有效融合，加強體育、美育、勞動教育，完善教育評價體系。健全與人口變化相適應的教育資源配置機制，擴大學齡人口凈流入城鎮的教育資源供給。穩步擴大免費教育範圍，探索延長義務教育年限。推動基礎教育擴優提質，統籌義務教育優質均衡發展、學前教育優質普惠發展，擴大普通高中辦學資源，辦好特殊教育、專門教育。推動高等教育提質擴容，擴大優質本科教育招生規模。提升職業學校辦學能力，建設特色鮮明高職院校。引導規範民辦教育發展。擴大高水平教育對外開放。弘揚教育家精神，培養造就高水平教師隊伍，強化教師待遇保障。健全學校家庭社會協同育人機制。深入實施教育數字化戰略，優化終身學習公共服務。

（40）健全社會保障體系。完善並落實基本養老保險全國統籌制度，加快發展多層次、多支柱養老保險體系，健全待遇確定和調整機制，逐步提高城鄉居民基礎養老金。健全多層次醫療保障體系，推進基本醫療保險省級統籌，優化藥品集採、醫保支付和結余資金使用政策。擴大失業、工傷保險覆蓋面，建立健全職業傷害保障制度。完善社保關係轉移接續政策，提高靈活就業人員、農民工、新就業形態人員參保率。健全社會保險精算制度，繼續劃轉國有資本充實社保基金，健全社保基金長效籌集、統籌調劑、保值增值和安全監管機制。發揮各類商業保險補充保障作用。優化全國統一的社保公共服務平台和經辦管理服務。健全社會救助體系。完善空巢老人、困境兒童、殘疾人等群體服務保障體系。建立健全基本殯葬服務制度。堅持男女平等基本國策，保障婦女兒童合法權益。加強退役軍人服務保障。

（41）推動房地產高質量發展。加快構建房地產發展新模式，完善商品房開發、融資、銷售等基礎制度。優化保障性住房供給，滿足城鎮工薪群體和各類困難家庭基本住房需求。因城施策增加改善性住房供給。建設安全舒適綠色智慧的“好房子”，實施房屋品質提升工程和物業服務質量提升行動。建立房屋全生命周期安全管理制度。

（42）加快建設健康中國。實施健康優先發展戰略，健全健康促進政策制度體系，提升愛國衛生運動成效，提高人均預期壽命和人民健康水平。強化公共衛生能力，加強疾控體系建設，防控重大傳染病。健全醫療、醫保、醫藥協同發展和治理機制，促進分級診療。以公益性為導向深化公立醫院編制、服務價格、薪酬制度、綜合監管改革，加強縣區、基層醫療機構運行保障。優化醫療機構功能定位和布局，實施醫療衛生強基工程，推進全民健康數智化建設。加強慢性病綜合防控，發展防治康管全鏈條服務。全方位提升急診急救、血液保障和應急能力。加強醫療衛生隊伍能力和作風建設。推進中醫藥傳承創新，促進中西醫結合。支持創新藥和醫療器械發展。加強心理健康和精神衛生服務。

（43）促進人口高質量發展。健全覆蓋全人群、全生命周期的人口服務體系。倡導積極婚育觀，優化生育支持政策和激勵措施，發揮育兒補貼和個人所得稅抵扣政策作用，有效降低家庭生育養育教育成本。完善生育保險制度，落實生育休假制度，實施早孕關愛行動、孕育和出生缺陷防治能力提升計劃。深入開展托育服務補助示範試點，發展普惠托育和托幼一體化服務，逐步完善相關制度。加強婦女和兒童健康服務。積極應對人口老齡化，健全養老事業和產業協同發展政策機制。優化基本養老服務供給，完善城鄉養老服務網絡，加強公共設施適老化和無障礙改造。發展醫育、醫養結合服務。推行長期護理保險，健全失能失智老年人照護體系，擴大康覆護理、安寧療護服務供給。穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡，優化就業、社保等方面年齡限制政策，積極開發老年人力資源，發展銀發經濟。

（44）穩步推進基本公共服務均等化。建立基本公共服務均等化評價標準，完善基本公共服務範圍和內容，制定實現基本公共服務均等化的目標、路徑、措施，推動更多公共服務向基層下沈、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜，健全與常住人口相匹配的公共資源配置機制。加強縣域基本公共服務供給統籌，完善投入保障長效機制。全面深化事業單位改革。

2024年6月30日，深圳福田，一房地產公司開發建設的樓盤。（視覺中國）

十二、加快經濟社會發展全面綠色轉型，建設美麗中國

綠色發展是中國式現代化的鮮明底色。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，以碳達峰碳中和為牽引，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，築牢生態安全屏障，增強綠色發展動能。

（45）持續深入推進污染防治攻堅和生態系統優化。堅持環保為民，全面落實精準科學依法治污，更加注重源頭治理，強化減污降碳協同、多污染物控制協同、區域治理協同，深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰。加快落實以排污許可制為核心的固定污染源監管制度。實施固體廢物綜合治理行動。加強環境風險防控，深入推進新污染物治理。完善生態環境標準、監測、評價和考核制度。

堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，統籌推進重要生態系統保護和修覆重大工程。嚴守生態保護紅線，全面推進以國家公園為主體的自然保護地體系建設，有序設立新的國家公園。加強生物多樣性保護。開展生態保護修覆成效評估。科學開展大規模國土綠化行動，打好「三北」工程攻堅戰。加強青藏高原等地區生態屏障建設。完善多元化生態補償機制，因地制宜拓展生態產品價值實現渠道。加強重要江河湖庫系統治理和生態保護。實施好長江十年禁漁。

（46）加快建設新型能源體系。持續提高新能源供給比重，推進化石能源安全可靠有序替代，著力構建新型電力系統，建設能源強國。堅持風光水核等多能並舉，統籌就地消納和外送，促進清潔能源高質量發展。加強化石能源清潔高效利用，推進煤電改造升級和散煤替代。全面提升電力系統互補互濟和安全韌性水平，科學布局抽水蓄能，大力發展新型儲能，加快智能電網和微電網建設。提高終端用能電氣化水平，推動能源消費綠色化低碳化。加快健全適應新型能源體系的市場和價格機制。

（47）積極穩妥推進和實現碳達峰。實施碳排放總量和強度雙控制度。深入實施節能降碳改造。推動煤炭和石油消費達峰。完善碳排放統計核算體系，穩步實施地方碳考核、行業碳管控、企業碳管理、項目碳評價、產品碳足跡等政策制度。發展分布式能源，建設零碳工廠和園區。擴大全國碳排放權交易市場覆蓋範圍，加快溫室氣體自願減排交易市場建設。建立健全綠色低碳標準體系，推動引領國際規則標準完善和銜接互認。完善適應氣候變化工作體系，提升應對氣候變化特別是極端天氣能力。

（48）加快形成綠色生產生活方式。深入推進生態環境分區管控，加強同國土空間規劃銜接，協同優化產業布局。推動工業、城鄉建設、交通運輸、能源等重點領域綠色低碳轉型。完善資源總量管理和全面節約制度，提高垃圾分類和資源化利用水平，促進循環經濟發展。持續建設國家生態文明試驗區，建設美麗中國先行區，打造綠色發展高地。落實促進綠色低碳發展的財稅、金融、投資、價格、科技、環保政策。健全綠色消費激勵機制，推廣綠色低碳生活方式。

中國爭取在2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。（資料圖片/VCG）

十三、推進國家安全體系和能力現代化，建設更高水平平安中國

建設平安中國是中國式現代化的重要內容。堅定不移貫徹總體國家安全觀，走中國特色社會主義社會治理之路，確保社會生機勃勃又井然有序。

（49）健全國家安全體系。鞏固集中統一、高效權威的國家安全領導體制，加快構建新安全格局，增強維護和塑造國家安全戰略主動。堅持以戰略為先導、政策為抓手、法治為保障、風險防控為落腳點，完善國家安全法治體系、戰略體系、政策體系、風險防控體系。強化國家安全重點領域和重要專項協調機制，提高應急應變效能。落實國家安全責任制，促進全鏈條全要素協同聯動，形成體系合力。完善涉外國家安全機制，構建海外安全保障體系，加強反制裁、反幹預、反「長臂管轄」鬥爭，深化國際執法安全合作，推動完善全球安全治理。強化國家安全教育，築牢人民防線。

（50）加強重點領域國家安全能力建設。鍛造實戰實用的國家安全能力，突出保障事關國家長治久安、經濟健康穩定、人民安居樂業的重大安全，把捍衛政治安全擺在首位。夯實國家安全基礎保障，確保糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈、重大基礎設施安全，加強戰略性礦產資源勘探開發和儲備，提高水資源集約安全利用水平，維護戰略通道安全，推進國家戰略腹地建設和關鍵產業備份。加強網絡、數據、人工智能、生物、生態、核、太空、深海、極地、低空等新興領域國家安全能力建設。提高防範化解重點領域風險能力，統籌推進房地產、地方政府債務、中小金融機構等風險有序化解，嚴防系統性風險。

（51）提高公共安全治理水平。完善公共安全體系，推動公共安全治理模式向事前預防轉型。加強氣象、水文、地質災害監測預報預警，提高防災減災救災和重大突發公共事件處置保障能力，加強應急指揮、安全生產、食品藥品安全等工作。提升重要基礎設施本質安全水平，有效遏制重特大事故。深化社會治安整體防控體系和能力建設，落實維護社會穩定責任，發展壯大群防群治力量，健全掃黑除惡常態化機制，加大預防和打擊電信網絡詐騙、毒品犯罪等的力度。推進綜治中心規範化建設。深化網絡空間安全綜合治理，加強個人信息保護。強化未成年人違法犯罪預防和治理。全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，依法懲處違法犯罪，提升刑罰執行質效。

（52）完善社會治理體系。堅持系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，完善共建共治共享的社會治理制度，推進社會治理現代化。健全社會工作體制機制，完善社會治理政策和法律法規體系。加強新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨的建設。加強社會組織培育管理，推動行業協會商會改革發展。加強黨建引領基層治理和基層政權建設，全面實施鄉鎮（街道）履行職責事項清單，健全村（社區）工作事項準入制度。堅持和發展新時代「楓橋經驗」，加強鄉村治理，完善社區治理。發揮人民群眾主體作用，引導各方有序參與社會治理。推進網上網下協同治理。加強基層服務管理力量配置，完善服務設施和經費保障機制。發揮市民公約、村規民約等作用，加強家庭家教家風建設，推進移風易俗，有效治理婚喪嫁娶中的陋習等問題。

完善凝聚服務群眾工作機制，夯實社會治理群眾基礎。加強思想政治引領，改進各類社會群體服務管理，健全利益關係協調、合法權益保障制度，關心關愛困難、弱勢群體。健全社會心理服務體系和危機幹預機制。強化市民熱線等公共服務平台功能，推動「民有所呼、我有所應」。發展志願服務，加強志願服務組織管理。推進信訪工作法治化。深入推動矛盾糾紛源頭化解、多元化解、有序化解。加強社會工作者隊伍建設，提高專業化服務水平。

解放軍99A式主戰坦克。

十四、如期實現建軍一百年奮鬥目標，高質量推進國防和軍隊現代化

鞏固國防和強大軍隊是中國式現代化的戰略支撐。貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊絕對領導，貫徹軍委主席負責制，按照國防和軍隊現代化新「三步走」戰略，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，加快機械化信息化智能化融合發展，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。

（53）加快先進戰鬥力建設。壯大戰略威懾力量，維護全球戰略平衡和穩定。推進新域新質作戰力量規模化、實戰化、體系化發展，加快無人智能作戰力量及反制能力建設，加強傳統作戰力量升級改造。統籌網絡信息體系建設運用，加強數據資源開發利用，構建智能化軍事體系。加快建設現代化後勤。實施國防發展重大工程，加緊國防科技創新和先進技術轉化，加快先進武器裝備發展。優化軍事人力資源政策制度，提高軍隊院校辦學育人水平，打造高素質專業化新型軍事人才方陣。實施軍事理論現代化推進工程。深化戰略和作戰籌劃，紮實推進實戰化軍事訓練，加強作戰能力體系集成，創新戰鬥力建設和運用模式，增強軍事鬥爭針對性、主動性、塑造力。

（54）推進軍事治理現代化。完善人民軍隊領導管理體制機制，調整優化聯合作戰體系。加強和改進戰略管理，深化戰建備統籌，強化作戰需求牽引，創新管理方法手段，提高軍事系統運行效能和國防資源使用效益。加強重大決策咨詢評估和重大項目監管，推進軍費預算管理改革，改進軍事採購制度，完善軍隊建設統計評估體系，全面落實勤儉建軍方針，走高效益、低成本、可持續發展路子。持續深化政治整訓，弘揚優良傳統，加強重點行業和領域整肅治理。深入推進軍隊法治建設，加強法規制度供給和執行監督，完善中國特色軍事法治體系。

（55）鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。深化跨軍地改革，構建各司其職、緊密協作、規範有序的跨軍地工作格局。加快新興領域戰略能力建設，推動新質生產力同新質戰鬥力高效融合、雙向拉動。建設先進國防科技工業體系，優化國防科技工業布局，推進軍民標準通用化。加強國防建設軍事需求提報和軍地對接，推動重大基礎設施全面貫徹國防要求，加強國防戰略預制。加快國防動員能力建設，加強後備力量建設，加強現代邊海空防建設，推進黨政軍警民合力強邊固防。深化全民國防教育，鞏固軍政軍民團結。

中國九三閱兵大量如「複製貼上」的壯觀列陣圖再成話題。（央視新聞）

十五、全黨全國各族人民團結起來為實現「十五五」規劃而奮鬥

堅持和加強黨的全面領導是推進中國式現代化的根本保證。堅持以黨的自我革命引領社會革命，持之以恒推進全面從嚴治黨，增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，提高黨領導經濟社會發展能力和水平，為推進中國式現代化凝聚磅礴力量。

（56）堅持和加強黨中央集中統一領導。完善黨中央重大決策部署落實機制，確保上下貫通、執行有力。持續用黨的創新理論統一思想、統一意志、統一行動。發展黨內民主，健全和落實民主集中制，堅持科學決策、民主決策、依法決策。堅持正確用人導向，堅持把政治標準放在首位，樹立和踐行正確政績觀，完善幹部考核評價機制，調整不勝任現職幹部，推進領導幹部能上能下常態化。強化教育培訓和實踐鍛煉，提高幹部隊伍現代化建設本領。嚴管厚愛結合、激勵約束並重，激發幹部隊伍內生動力和整體活力。統籌推進各領域基層黨組織建設，增強黨組織政治功能和組織功能，發揮黨員先鋒模範作用。鍥而不舍落實中央八項規定精神，狠剎各種不正之風，推進作風建設常態化長效化。深入開展整治形式主義為基層減負工作。完善黨和國家監督體系，加強對權力配置、運行的規範和監督。保持反腐敗永遠在路上的清醒堅定，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。營造風清氣正的政治生態。

（57）推進社會主義民主法治建設。堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，發展全過程人民民主，完善中國特色社會主義法治體系。堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，確保國家機關依法行使權力、履行職責，確保人民群眾民主權利、合法權益得到維護和實現。堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，發揮人民政協作為專門協商機構作用，加強各種協商渠道協同配合，推進協商民主廣泛多層制度化發展。健全基層民主制度，保障人民依法管理基層公共事務和公益事業。健全吸納民意、匯集民智工作機制。更好發揮工會、共青團、婦聯等群團組織作用，加強產業工人隊伍建設、青少年發展、婦女兒童事業發展政策保障。促進人權事業全面發展。完善大統戰工作格局，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線。鑄牢中華民族共同體意識，推進中華民族共同體建設。堅持我國宗教中國化方向，加強宗教事務治理法治化。全面貫徹黨的僑務政策，更好凝聚僑心僑力。

堅持全面依法治國，協同推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法。加強憲法法律實施和監督，完善維護國家法治統一制度機制。加強立法規劃和立法審查，提高立法質量。強化法治政府建設，全面落實行政規範性文件備案審查，完善實質性化解行政爭議機制。推進政法工作數字化平台建設，強化跨部門執法司法協同和監督。規範司法權力運行，完善司法公正實現和評價機制，提高司法裁判公正性、穩定性、權威性。強化檢察監督，加強公益訴訟。依法保障人身權、財產權、人格權，健全規範涉企執法長效機制，防止和糾正違規異地執法、趨利性執法。健全國家執行體制，有效解決“執行難”問題。加快涉外法治體系和能力建設，健全國際商事調解、仲裁、訴訟等機制。加強領導幹部依法辦事監督檢查，完善綜合性法治評價工作機制。推進法治社會建設，營造全社會崇尚法治、恪守規則、尊重契約、維護公正的良好環境。

（58）促進香港、澳門長期繁榮穩定。堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。支持港澳更好融入和服務國家發展大局，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心，不斷彰顯澳門「一中心、一平台、一基地」作用，推動澳門經濟適度多元發展，支持港澳打造國際高端人才集聚高地。

（59）推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化。高質量推進兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，推動兩岸經濟合作。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，增進兩岸同胞福祉。

（60）推動構建人類命運共同體。倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，拓展全球夥伴關係網絡，推動構建新型國際關係。深化周邊發展融合，強化共同安全，鞏固戰略互信，構建周邊命運共同體。維護大國關係總體穩定，深化同發展中國家團結合作，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，引領國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。支持全球南方聯合自強，加大援外力度，提供更多國際公共產品。堅決反對霸權霸道霸淩行徑，捍衛國際公平正義，維護各國人民共同利益。弘揚全人類共同價值，推動建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，為構建人類命運共同體作出中國貢獻。

（61）充分調動全社會投身中國式現代化建設的積極性主動性創造性。按照本次全會精神，制定國家和地方「十五五」規劃綱要及專項規劃等，形成定位準確、邊界清晰、功能互補、統一銜接的國家規劃體系。強化規劃實施監測評估和監督，健全政策協調和工作協同機制，確保黨中央決策部署落到實處。貫徹尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造的方針，激發全社會幹事創業、創新創造活力，形成人盡其才、才盡其用、萬眾一心、勠力進取的生動局面。

全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為基本實現社會主義現代化而共同奮鬥，不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設、民族覆興偉業新局面。