十五五規劃建議提及台灣：推進兩岸融合發展示範區建設、打擊台獨

四中全會審議通過「十五五（2026年到2030年）」規劃的建議，除規劃未來五年社會經濟發展藍圖，涉台部分亦受關注。



10月23日，中共二十屆四中全會在北京閉幕。（新聞聯播畫面）

針對台灣部分，規劃提到，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。

規劃指出要深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化。高質量推進兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，推動兩岸經濟合作。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，增進兩岸同胞福祉。

人民大學學者：未來五年，兩岸問題的解決會越來越近

此前，人民大學重陽金融研究院院長王文，在由中國記協舉辦的新聞茶座上稱，絕大多數中國老百姓，都盼望著在「十五五」階段實現兩岸統一，且「這不是什麼很遙遠的夢想」。

至於接下來對台工作方向，王文稱，決策層對兩岸統一是有藍圖和設想的，在社會、經濟、政策層面，相信是取決於兩岸人民實際情況的需要，換句話說，大陸官方已表態過，統一後會保證台灣人民福祉不會下降，也可減少軍費開支，充分尊重台灣的需求等。

王文指出，大陸用最大的耐心、以和平誠意解決兩岸問題，在「十五五」階段，未來五年，兩岸問題的解決會越來越近，「我們有更多的智慧去解決兩岸問題」。他亦對區域穩定稱，大陸已展現軍事的區域拒止能力，沒有外部力量包括美國能阻礙統一。