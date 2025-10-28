抗日名將孫立人兒子正式向陸申請助父遷葬安徽：35年了　還沒入土

已故抗日名將孫立人曾留遺言「不葬大陸，棺不入土」，其遷葬問題一直備受關注。近日，孫立人的次子孫天平正式向大陸申請，將父親遺骨從台灣台中東山墓園遷回安徽祖籍安葬。台媒報道指，此事推動逾10年，島內引發正反意見交鋒。



孫立人棺柩暫厝台中東山墓園35年，尚未入土。2015年，孫天平出席大陸九三閱兵時就透露，落葉歸根是父親心中的願望，並提出三個遷葬方向：安徽祖籍、廣州與遠征軍戰友合葬、南京抗戰紀念地旁。

知情人士稱，馬英九時期兩岸和緩時，大陸曾計劃遷葬廣州新一軍公墓，併整修墓園，完成孫立人與新一軍戰友葬在一起的遺願；後因兩岸緊張擱置。安徽故居則陸續興建孫立人紀念館、修繕祖居，持續推進遷葬。「35年了，還沒有入土」，孫天平說，正努力爭取安徽方案。

公開資料顯示，孫立人1900年生安徽，清華大學庚子賠款留美預科1923屆畢業後，先後獲美國普渡大學土木工程學士、維珍尼亞軍校博雅教育學士，1928年回國。

1942年緬甸仁安羌大捷，孫立人率中國遠征軍以寡敵眾，殲敵最多，被譽「軍級單位將領中殲滅日軍最多的將領」。遠征軍海外作戰緩解太平洋壓力，提升中國國際聲望。

50年代赴台後，美曾有意支持孫，後因韓戰爆發轉挺蔣介石，其後孫立人遭蔣介石指控涉嫌兵變案，遭軟禁33年，至1988年恢復自由，1990年台中逝世。台中寓所改建孫立人將軍紀念館，列歷史建築，雙周日預約開放。而孫立人棺柩暫厝在台中東山墓園，其雖偏遠但仍乾淨整潔，常有故舊獻花。

而消息傳出，網上正反兩派激辯。支持者認為應尊重「落葉歸根」遺願，但反對者認為遷葬恐成「統戰」工具；而馬英九任內已經恢復了孫立人的榮譽，留在台灣安眠，或許才是對孫最好的守護與尊重。也有許多網民認為，斯人已逝，歸宿還是要尊重其家屬的意願，外人無置喙餘地。

今年9月3日，孫天平還以台灣代表、抗戰將領後人身份，再赴北京出席抗日勝利80周年閱兵。當時仔表示，現場坦克、導彈、自動遙控武器系統等，都遠遠超過2015年，也超過了很多其他國家的裝備，深深感受到大國崛起、民族復興的震撼。

台媒報道稱，大陸對所有為抗戰作出貢獻的人士都致以應有的崇敬，不曾忘記遠征軍、新一軍，近年來僅相關影視作品就有《中國遠征軍》、《我的團長我的團》、《遠征遠征》等，一遍遍講述孫立人、戴安瀾等將士的抗戰故事。但在台灣，民進黨不會提遠征軍的抗戰功績，導致不少年輕人不知道這段歷史。