「八百壯士」孤軍浴血抗日4天　他多次拒絕賣國　終被漢奸刺殺

今天的這封家書，來自「八一三」淞滬會戰中四行倉庫保衛戰的指揮者謝晉元，寫於1937年10月18日，收信人張萍舟，是謝晉元的連襟。



此時，淞滬抗戰已進行了兩個多月，大場防線面臨失守，距10月26日謝晉元率部堅守四行倉庫只有短短8天。

謝晉元資料圖（維基百科）

按圖放大看更多相關照片：

+ 10

謝晉元：泰山鴻毛之訓，早已瞭然於胸

萍舟吾兄：



九日示悉，昨日上函諒達。滬戰兩月，敵軍死亡依情報所載，其數達五萬以上。現在滬作戰敵軍海陸空軍總數在廿萬以上，現尚源源增援中，以現勢觀察，滬戰縱有些微變化，決無礙整個計劃，希釋念可也。



弟十年來飽嘗憂患，一般社會人情世故，影響於個人人生觀，認識極為清楚。泰山鴻毛之訓，早已瞭然於胸，故常處境危難，心神亦覺泰焉，望勿以弟個人之安危為念。



維誠在目前環境下，絕對不能來漢。如蕉嶺有危險，漢口則不可以言語計矣。抗戰絕非短期可了，漢口商業中心，更非可久居之地。倘維誠屬個人行動，自較便當，以今日而論，幼民姊弟絕不能片刻無人照料也。望速將弟意轉知維誠，不論如何，絕不能輕易離開家中，切盼。



黃渡情形如何，此間何無所知，當加註意。款項只要可以寄去，必盡各種方法，遵命匯去，勿念。



岳母抵漢後，想因店鋪放棄，而內心不安。吾兄經濟情形若何？倘有困難，希函知以便設法接濟也。弟衣物此間購買方便，望勿麻煩可也。



敬祝

冬祺！

岳母大人以次敬叩安好！



中民弟

十月十八日



謝晉元（1905—1941），字中民，廣東蕉嶺人，黃埔軍校第四期畢業。「八一三」淞滬會戰中，他是四行倉庫保衛戰的指揮者。

一個偶然的機會，筆者收藏到謝晉元的一封家書。收信人張萍舟，是謝晉元的連襟。家書寫於1937年10月18日，淞滬抗戰已進行了兩個多月，大場防線面臨失守，此時距10月26日謝晉元率部堅守四行倉庫只有短短8天。

10月26日，謝晉元奉命率部堅守蘇州河北岸的四行倉庫，掩護部隊後撤。戰鬥很快打響，謝晉元寫下遺書：「晉元決心殉國，誓不輕易撤退，亦不作片刻偷生之計，在晉元未死之前，必向倭寇索取相當代價。餘一槍一彈，亦必與敵周旋到底！」

謝晉元率孤軍浴血奮戰了四晝夜，擊退日軍數十次進攻，給敵人以重創。四行倉庫巍然屹立。後部隊退入公共租界。部隊退入租界後，謝晉元多次拒絕了日軍的威脅利誘。1941年4月，他被日偽收買的叛兵刺殺，時年36歲。這一英勇奮戰的事蹟為人傳頌，被稱為「八百壯士」（實際人數為400餘人）。

【延伸閱讀】中國閱兵｜日本前首相鳩山由紀夫現身 曾稱「帶謝罪心情參加」