內地知名抗日劇男主演穿警服帶貨遭行拘　千萬粉絲賬號被禁言

綜合內媒報道，內地知名抗日劇《小兵張嘎》男主演「嘎子哥」，在9月10日上午直播時身穿警服，警方通報稱「嘎子哥」身着帶有明顯警用標誌的服裝直播帶貨，造成不良社會影響，依法對其處以行政拘留7日。「嘎子哥」的千萬粉絲的快手賬號也被禁言。



「嘎子謝孟偉」在網絡平台直播時身穿警服帶貨。（截圖）

嘎子謝孟偉。（@謝孟偉）

遼寧李先生向內媒反映，9月10日上午，「嘎子謝孟偉」在網絡平台直播時，身穿警察制式服裝，並售賣一款電子產品。

9月13日下午，「嘎子謝孟偉」發佈道歉聲明稱，涉事警服都是劇組拍攝專用戲服。他說：「（我）不應該穿着此類服裝分享相關視頻和直播，對此，我向人民警察報以真誠的道歉。」

嘎子謝孟偉發佈道歉聲明。（截圖）

​​​​9月17日晚，雲南耿馬傣族佤族自治縣公安局發佈警情通報稱，接到群眾舉報稱：「有人穿警服直播帶貨」。經查，謝某某（男，36歲，河北雄縣人）在拍攝電影休息期間，身着帶有明顯警用標誌的服裝直播帶貨，造成不良社會影響。根據《中華人民共和國人民警察法》第三十六條規定，該局依法對謝某某處以行政拘留7日。

警方提示：人民警察的警用標誌、制式服裝、警械、證件為人民警察專用，其他個人和組織不得持有和使用。

通告中的謝某某即「嘎子哥」，其在快手上的千萬粉絲賬號也已被封禁。

嘎子哥的千萬粉絲賬號也已被封禁。（截圖）

據內媒《大象新聞》，「嘎子謝孟偉」即是謝孟偉，畢業於中國戲曲學院。2003年，他因飾演「小兵張嘎」一炮走紅，被網友稱為「嘎子哥」。近幾年，謝孟偉直播帶貨，但頻頻惹來爭議。謝孟偉曾在直播中稱，後悔當年直播帶貨賣酒，把自己的路人緣都敗光了，流淚請求網友原諒。